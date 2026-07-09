Sidny Lopes Cabral: "Da Capo Verde al City. I messaggi più belli? Quelli di Mourinho e Marcelo"

Mentre risponde alle domande dalla sua casa di Lisbona, Sidny Lopes Cabral mostra la vitalità e l’eccitazione incontenibile di chi a 23 anni, dopo una vita passata a battagliare per emergere sui campi di mezza Europa, ha segnato uno dei gol più belli del Mondiale 2026. «Marcelo mi ha detto che voterà per il mio gol, non ci potevo credere. Lui è il mio idolo da sempre». Sidny - nato a Rotterdam il 18 settembre 2002 da genitori capo