Ebola, Congo costretto a cambiare piani prima del Mondiale: ecco perché

Ebola, Congo costretto a cambiare i piani di un'amichevole last minute

L'ultimo ostacolo in ordine di tempo è emerso nel sud della Spagna. Per motivi precauzionali legati proprio all'emergenza sanitaria, il sindaco della cittadina andalusa di La Linea de la Concepciin ha deciso di negare l'utilizzo dello stadio locale. Proprio lì, i congolesi avrebbero dovuto disputare l'ultima amichevole di preparazione contro il Cile. La decisione ha costretto la squadra a stravolgere i propri piani in tempi record. Dopo aver completato il ritiro a Marbella, i calciatori e lo staff sono partiti alla volta della Francia, destinazione Orleans, dove il match contro i cileni è stato frettolosamente ricollocato. Una situazione che ha suscitato non pochi malumori tra i dirigenti del calcio congolese.

Isolamento preventivo di 21 giorni prima del visto per gli Usa

La federazione ha infatti ribadito con fermezza che nessuno dei giocatori convocati risiede stabilmente in patria e che nessuno di loro ha mai avuto contatti con le aree geografiche interessate dal contagio. Nonostante queste rassicurazioni, il clima di diffidenza globale sta condizionando pesantemente tutta la logistica della squadra, che già in precedenza era stata costretta a trasferire l'intera preparazione in Europa per aggirare i blocchi. E i problemi rischiano di ingigantirsi in vista dei prossimi impegni oltreoceano: per i match in programma in Messico e negli Stati Uniti, le autorità americane hanno già fatto sapere che non faranno sconti, imponendo alla delegazione congolese un periodo di isolamento preventivo di ben 21 giorni prima di concedere il visto d'ingresso nel Paese.