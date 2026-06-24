Lumumba, l'uomo statua è ai Mondiali: il Congo ritrova la sua icona in tribuna

Ha dovuto attendere una partita in più rispetto al resto della nazionale, ma alla fine anche Michel Kuka Mboladinga, conosciuto in tutto il mondo come "Lumumba", ha potuto vivere il suo primo Mondiale dagli spalti. Il celebre tifoso della Repubblica Democratica del Congo, diventato negli anni un'icona della passione calcistica africana, ha assistito alla sfida contro la Colombia dopo aver saltato il debutto con il Portogallo. La sua assenza nella prima gara era stata causata da un periodo di isolamento preventivo richiesto dalle autorità sanitarie statunitensi per l'ingresso nel Paese, nell'ambito dei protocolli adottati in relazione all'epidemia di Ebola. Superati tutti i controlli, Lumumba ha finalmente raggiunto la spedizione congolese, diventando immediatamente protagonista. Durante l'intervallo della sfida contro la Colombia, infatti, decine di tifosi sudamericani lo hanno riconosciuto sugli spalti e lo hanno circondato per chiedergli selfie e fotografie.