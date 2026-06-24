Lumumba, l'uomo statua è ai Mondiali: il Congo ritrova la sua icona in tribuna
Ha dovuto attendere una partita in più rispetto al resto della nazionale, ma alla fine anche Michel Kuka Mboladinga, conosciuto in tutto il mondo come "Lumumba", ha potuto vivere il suo primo Mondiale dagli spalti. Il celebre tifoso della Repubblica Democratica del Congo, diventato negli anni un'icona della passione calcistica africana, ha assistito alla sfida contro la Colombia dopo aver saltato il debutto con il Portogallo. La sua assenza nella prima gara era stata causata da un periodo di isolamento preventivo richiesto dalle autorità sanitarie statunitensi per l'ingresso nel Paese, nell'ambito dei protocolli adottati in relazione all'epidemia di Ebola. Superati tutti i controlli, Lumumba ha finalmente raggiunto la spedizione congolese, diventando immediatamente protagonista. Durante l'intervallo della sfida contro la Colombia, infatti, decine di tifosi sudamericani lo hanno riconosciuto sugli spalti e lo hanno circondato per chiedergli selfie e fotografie.
Chi è Lumumba, un simbolo di tutti i tifosi
Michel Kuka Mboladinga è uno dei simboli più rappresentativi del tifo congolese. Il soprannome "Lumumba" è un omaggio a Patrice Lumumba, figura chiave nella storia dell'indipendenza del Paese. Il 30 giugno 1960, giorno dell'indipendenza dell'allora Congo Belga, Patrice Lumumba pronunciò uno storico discorso contro il razzismo e le violenze della colonizzazione, diventando il simbolo della libertà e della dignità del popolo congolese. Assassinato nel 1961, il suo ricordo è ancora oggi profondamente radicato nella memoria nazionale. Michel Kuka Mboladinga rende omaggio a quella figura assumendo la celebre posa che riproduce fedelmente la statua dedicata a Patrice Lumumba nella capitale Kinshasa. Una posizione ormai inconfondibile, che negli anni lo ha trasformato in una vera e propria icona del tifo mondiale.