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Follia in America: l'ufficio stampa della Repubblica Democratica del Congo dice in conferenza della morte del padre del ct

Follia in America: l'ufficio stampa della Repubblica Democratica del Congo dice in conferenza della morte del padre del ct

Il ct Desabre sorpreso per le condoglianze dell'addetto alla comunicazione dopo la sconfitta con l'Inghilterra e l'addio al Mondiale
2 min
TagsCongodesabre

ATLANTA (Stati Uniti) - Momenti di imbarazzo a conclusione della conferenza stampa di Sebastien Desabre, commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra, che costa l'eliminazione dal Mondiale alla nazionale africana. Una volta chiusa la sessione di domande e risposte con i giornalisti, il ct è stato interrotto dall'addetto stampa della sua nazionale, che ha preso la parola per svelare un lutto: "Annunciamo che l'allenatore ha perso suo padre, quindi gli rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze" ha spiegato il responsabile della comunicazione del Congo. Desabre si è girato verso di lui con un'espressione tra lo sbalordito e l'incredulo, poi è tornato a guardare verso i presenti sussurrando un "grazie".

 

La reazione del ct Desabre

Qualcuno ipotizza che Desabre abbia appreso soltanto in quel momento della morte del genitore, ma è invece più verosimile che sapesse già della scomparsa del padre, ma non si aspettasse le condoglianze pubbliche da parte dell'addetto stampa. Non è da escludere che il ct del Congo non abbia gradito la rivelazione della notizia ai giornalisti o, viceversa, abbia tutto sommato apprezzato il pensiero affettuoso, pur fuori dagli schemi e sorprendente durante una conferenza stampa. 

 

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