Follia in America: l'ufficio stampa della Repubblica Democratica del Congo dice in conferenza della morte del padre del ct

ATLANTA (Stati Uniti) - Momenti di imbarazzo a conclusione della conferenza stampa di Sebastien Desabre, commissario tecnico della Repubblica Democratica del Congo, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra, che costa l'eliminazione dal Mondiale alla nazionale africana. Una volta chiusa la sessione di domande e risposte con i giornalisti, il ct è stato interrotto dall'addetto stampa della sua nazionale, che ha preso la parola per svelare un lutto: "Annunciamo che l'allenatore ha perso suo padre, quindi gli rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze" ha spiegato il responsabile della comunicazione del Congo. Desabre si è girato verso di lui con un'espressione tra lo sbalordito e l'incredulo, poi è tornato a guardare verso i presenti sussurrando un "grazie".