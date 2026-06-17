Scoppia il caso Son: è polemica in Corea del Sud per un video social
I preparativi della Corea del Sud per la partita di giovedì a mezzanotte contro il Messico sono stati oscurati da una spaccatura tra i giocatori e i media nazionali, scoppiata in seguito a commenti denigratori sul capitano Son Heung-min, ripresi dalle telecamere. La Federazione calcistica coreana ha dichiarato di rammaricarsi «per le osservazioni inappropriate fatte da alcuni membri dei media durante l’allenamento della nazionale di calcio al campo base di Guadalajara».
Son, mentre correva con i compagni di squadra, è stato deriso da alcuni giornalisti non identificati per il suo servizio militare, in un filmato registrato dall’emittente JTBC, detentrice ufficiale dei diritti televisivi per la Corea del Sud. Il video è stato poi diffuso, scatenando reazioni sui social media.