Spionaggio ai Mondiali 2026? Drone abbattuto durante l'allenamento della Corea del Sud

Un drone misterioso che sorvola il campo d'allenamento, l'intervento delle forze di sicurezza e una protesta formale presentata alla FIFA . La vigilia di Messico-Corea del Sud ai Mondiali 2026 si è trasformata in un vero e proprio caso. L'episodio è avvenuto a Guadalajara, dove la nazionale asiatica stava preparando la partita contro i padroni di casa. A interrompere la seduta è stato un drone non identificato che ha iniziato a sorvolare l'impianto attirando immediatamente l'attenzione dello staff e degli addetti alla sicurezza. L'apparecchio è stato individuato e successivamente abbattuto dalla Guardia Nazionale messicana, impegnata nel rigido piano di sicurezza predisposto per il torneo. Stando alle prime ricostruzioni, il velivolo non era autorizzato a operare in una zona soggetta a restrizioni aeree legate all'evento mondiale. Due persone sarebbero state viste nei pressi del dispositivo, ma la loro identità non è stata resa nota.

Il ct della Corea del Sud minimizza: "Non ci ha condizionati"

Nonostante il clamore suscitato dall'accaduto, il commissario tecnico della Corea del Sud, Hong Myung-bo, ha provato a spegnere le polemiche. "Ci hanno informato della presenza del drone prima di lavorare sugli aspetti tattici. Non ha avuto alcun impatto sulla nostra preparazione, ma resta comunque un episodio spiacevole", ha spiegato il tecnico durante la conferenza stampa della vigilia. La federazione sudcoreana ha comunque deciso di rivolgersi alla FIFA chiedendo chiarimenti sull'accaduto. Un segnale evidente di come l'episodio venga considerato con estrema attenzione all'interno del gruppo asiatico, soprattutto in una competizione dove ogni dettaglio può fare la differenza. Il sospetto di un possibile tentativo di osservare gli allenamenti del rivale alimenta inevitabilmente il dibattito, anche se al momento non esistono elementi concreti che confermino un'operazione di spionaggio.

Dal caso Son alla sfida per il primato del girone

L'episodio del drone arriva in un momento già delicato per la Corea del Sud. Negli ultimi giorni la nazionale è stata infatti coinvolta in una polemica mediatica legata al capitano Son Heung-min. Secondo alcuni media sudcoreani, durante un allenamento aperto alla stampa sarebbero stati pronunciati commenti ironici sulla sua esenzione dal servizio militare obbligatorio, ottenuta dopo il trionfo ai Giochi Asiatici del 2018. Le presunte registrazioni delle conversazioni avrebbero provocato forte irritazione all'interno della squadra. Dopo il successo per 2-1 all'esordio contro la Repubblica Ceca, Son ha evitato di parlare con i giornalisti e la federazione ha sospeso le conferenze stampa dei giocatori. Una scelta accompagnata da una dura nota ufficiale contro alcuni rappresentanti dei media. Ora però è tempo di tornare a concentrarsi sul campo. Corea del Sud e Messico arrivano alla seconda giornata a punteggio pieno e si giocano il comando del Gruppo A, completato da Sudafrica e Repubblica Ceca. Una sfida che vale molto più di tre punti e che, dopo il mistero del drone, si carica di ulteriore tensione.