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Corea del Sud, minacce di morte per Hong

A riferirlo è l'emittente sudcoreana 'Radio Seoul', secondo cui un utente online che affermava di essere un cittadino americano di 41 anni ha pubblicato un messaggio in cui dichiarava di voler uccidere Hong all'aeroporto internazionale di Incheon al suo ritorno nel paese, spingendo le autorità a valutare l'ipotesi di intimidazione e a rintracciare l'identità del sospetto. La minaccia segna una pericolosa escalation della rabbia pubblica che si è diffusa dalle piattaforme digitali ai luoghi fisici in tutta la Corea del Sud. Oltre al post online, la reazione negativa include la circolazione di un'immagine manipolata che suggerisce che Hong abbia ordinato ai giocatori di disperdersi al suo arrivo all'aeroporto, così come l'affissione di avvisi "Hong Myung-bo bandito" in ristoranti e caffè nella provincia di Gyeonggi.

La rabbia dei sudcoreani per l'eliminazione ai Mondiali

Quest'ondata di ostilità riflette la profonda frustrazione per la sconfitta per 0-1 della squadra contro il Sudafrica nell'ultima partita del Gruppo A, che ha posto fine alle speranze della Corea di assicurarsi un posto al turno successivo. La situazione illustra perfettamente tutte le tensioni che hanno circondato la nazionale sudcoreana negli ultimi anni. Hong Myung-bo ha assunto la guida della squadra nel luglio 2024, tornando su una panchina su cui era già stato seduto per 19 partite tra il 2013 e il 2014, fino all'eliminazione nella fase a gironi dei Mondiali del 2014. Questa nomina aveva sollevato dubbi nell'opinione pubblica sulla trasparenza del processo di selezione della federcalcio coreana. Il ritorno di Hong è giunto anche dopo un periodo difficile per Jurgen Klinsmann in quel ruolo, caratterizzato da rivalità interne e risultati deludenti.