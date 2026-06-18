Wahi arrestato prima del debutto al Mondiale con la Costa d’Avorio: scoppia il caso scommesse

Wahi, dalle manette... al Mondiale

L’indagine, attualmente in corso, sarebbe iniziata dopo che la Lega Calcio Professionistica francese (LFP) ha ricevuto diverse segnalazioni di schemi di scommesse sospetti nella partita di Ligue 1 tra Nizza e Metz, riguardanti scommesse su un cartellino giallo ricevuto da Wahi. La LFP ha annunciato di aver presentato denuncia il 29 maggio contro ignoti. La procura di Marsiglia ha confermato che «un calciatore professionista di 23 anni, che milita nella Ligue 1 francese, è stato arrestato il 29 maggio 2026 nell’ambito di un’indagine aperta (...) sotto la giurisdizione del tribunale interregionale specializzato con l’accusa di frode organizzata e corruzione sportiva organizzata, ricettazione e riciclaggio di denaro». Wahi era stato incluso nella selezione della Costa d’Avorio per i Mondiali il 15 maggio, quattro giorni prima della partita contro il Metz.