Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 18 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Wahi arrestato prima del debutto al Mondiale con la Costa d’Avorio: scoppia il caso scommesse

Manette a pochi giorno dal debutto nella Coppa del Mondo: cosa è successo
Giulia Mazzi
2 min
TagsWahiCosta d'Avorio

Elye Wahi sarebbe stato arrestato con l’accusa di combine meno di due settimane prima del Mondiale. Lo rivela The Athletic citando fonti a conoscenza dei fatti secondo cui il 23enne della Costa d’Avorio, titolare nell’1-0 contro l’Ecuador di domenica, sarebbe poi stato rilasciato dopo l’interrogatorio.

Wahi, dalle manette... al Mondiale

L’indagine, attualmente in corso, sarebbe iniziata dopo che la Lega Calcio Professionistica francese (LFP) ha ricevuto diverse segnalazioni di schemi di scommesse sospetti nella partita di Ligue 1 tra Nizza e Metz, riguardanti scommesse su un cartellino giallo ricevuto da Wahi. La LFP ha annunciato di aver presentato denuncia il 29 maggio contro ignoti. La procura di Marsiglia ha confermato che «un calciatore professionista di 23 anni, che milita nella Ligue 1 francese, è stato arrestato il 29 maggio 2026 nell’ambito di un’indagine aperta (...) sotto la giurisdizione del tribunale interregionale specializzato con l’accusa di frode organizzata e corruzione sportiva organizzata, ricettazione e riciclaggio di denaro». Wahi era stato incluso nella selezione della Costa d’Avorio per i Mondiali il 15 maggio, quattro giorni prima della partita contro il Metz.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Costa d'Avorio

Da non perdere

Mondiali 2026, il calendarioL'intervista a Gravina

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS