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Caso Wahi, c'è il visto per il Mondiale: contro la Germania ci sarà

L'attaccante del Nizza era stato inizialmente fermato perché indagato per calcioscommesse
2 min
TagsElye WahiGermania-Costa d'AvorioMondiali 2026

Semaforo verde per Elye Wahi. L'attaccante del Nizza, convocato dalla Costa d'Avorio per i Mondiali 2026, ha ricevuto il via libera per il visto che gli consentirà di volare in Canada ed essere a disposizione del ct Emerse Faé contro la Germania di Nagelsmann, in occasione della seconda giornata della fase a gironi. Era fermato perché indagato per calcioscommesse.

Caso Wahi, c'è l'ok per il visto: può esserci per Germania-Costa d'Avorio

Sembrava impossibile e invece Elye Wahi ci sarà. Prima il visto negato, perché indagato per calcioscommesse e arrestato a due settimane dal Mondiale, poi l'ok per raggiungere i suoi compagni di nazionale in Canada. Grazie a un documento arrivato dalla Procura di Marsiglia, il giocatore di proprietà del Nizza potrà esserci anche contro la Germania, dopo aver esordito regolarmente contro l'Ecuador. L'accusa? Wahi avrebbe provato a combinare il risultato della partita di Ligue 1 contro il Metz. Indagine ancora in corso. Successivamente, era stato rilasciato e gli era stato permesso di partire per l'America.

 

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