Croazia, torna Bilic: Slaven è il nuovo ct, prende il posto del dimissionario Dalic

ZAGABRIA (CROAZIA) - È Slaven Bilic il nuovo commissario tecnico della Croazia , nominato dalla Federcalcio dopo le dimissioni di Zlatko Dalic a seguito dell'eliminazione della nazionale ai Mondiali contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai sedicesimi di finale . Bilic , 57 anni, era già stato ct dei ' Vatreni ' dal 2006 al 2012 e aveva raggiunto come miglior risultato la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2008 (ko ai rigori con la Turchia ). Dopo aver girato il mondo e allenato diverse squadre, tra cui il West Ham in Premier League (2015-2017), torna in panchina dopo due anni di inattività . L'ultima esperienza, con l' Al-Fateh , in Arabia Saudita , nella stagione 2023/24 .

Croazia, ecco Bilic: "Vogliamo mantenere la nostra Nazionale tra le big del calcio mondiale"

"Questo è il momento di un nuovo inizio: Slaven Bilic torna sulla panchina della Nazionale croata", scrive la Federcalcio con un post pubblicato sui canali social. "Ho grande fiducia nei giocatori a disposizione e spetta a me portare ambizione e determinazione per mantenere la Croazia nell'élite del calcio mondiale", sottolinea Bilic. "Sono entusiasta di questa sfida, sono pronto e più maturo ed esperto rispetto al 2006 ma con lo stesso desiderio che la mia squadra sia competitiva, abbia coraggio e successo".

Bilic è stato poi presentato in conferenza stampa: "So bene cosa mi aspetta. Sono tornato, con grande motivazioni e fiducia, per ottenere grandi risultati. Il mio rapporto con i giocatori? Sarà lo stesso avuto in passato, una relazione schietta e completa: per avere qualcosa da loro, devo averla io in cambio. È così che funziona, nel calcio e nella vita", ha spiegato il nuovo allenatore della Nazionale croata.