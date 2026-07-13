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lunedì 13 luglio 2026
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Croazia, torna Bilic: Slaven è il nuovo ct, prende il posto del dimissionario Dalic

L'ex allenatore del West Ham aveva guidato i 'Vatreni' tra il 2006 e il 2012: il comunicato ufficiale della Federcalcio croata
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ZAGABRIA (CROAZIA) - È Slaven Bilic il nuovo commissario tecnico della Croazia, nominato dalla Federcalcio dopo le dimissioni di Zlatko Dalic a seguito dell'eliminazione della nazionale ai Mondiali contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo ai sedicesimi di finale. Bilic, 57 anni, era già stato ct dei 'Vatreni' dal 2006 al 2012 e aveva raggiunto come miglior risultato la qualificazione ai quarti di finale di Euro 2008 (ko ai rigori con la Turchia). Dopo aver girato il mondo e allenato diverse squadre, tra cui il West Ham in Premier League (2015-2017), torna in panchina dopo due anni di inattività. L'ultima esperienza, con l'Al-Fateh, in Arabia Saudita, nella stagione 2023/24.

Croazia, ecco Bilic: "Vogliamo mantenere la nostra Nazionale tra le big del calcio mondiale"

"Questo è il momento di un nuovo inizio: Slaven Bilic torna sulla panchina della Nazionale croata", scrive la Federcalcio con un post pubblicato sui canali social. "Ho grande fiducia nei giocatori a disposizione e spetta a me portare ambizione e determinazione per mantenere la Croazia nell'élite del calcio mondiale", sottolinea Bilic. "Sono entusiasta di questa sfida, sono pronto e più maturo ed esperto rispetto al 2006 ma con lo stesso desiderio che la mia squadra sia competitiva, abbia coraggio e successo".

Bilic è stato poi presentato in conferenza stampa: "So bene cosa mi aspetta. Sono tornato, con grande motivazioni e fiducia, per ottenere grandi risultati. Il mio rapporto con i giocatori? Sarà lo stesso avuto in passato, una relazione schietta e completa: per avere qualcosa da loro, devo averla io in cambio. È così che funziona, nel calcio e nella vita", ha spiegato il nuovo allenatore della Nazionale croata.

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