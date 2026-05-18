Curaçao sorprende il mondo del calcio: la lista per i Mondiali annunciata con una canzone
Curaçao ha già scritto una pagina importante della storia del calcio: con 150mila abitanti, è diventato il Paese più piccolo di sempre a qualificarsi alla fase finale di un Mondiale. Un'impresa che ha avuto dell'incredibile e ha scatenato l'entusiasmo dell'isola per il torneo in Nord America che inizierà tra poco meno di un mese. L'esordio sarà contro la Germania e in panchina ci sarà Dick Advocaat, il commissario tecnico che ha portato la squadra alla qualificazione che si era ritirato per motivi personali a inizio 2026 ma che è da poco tornato in panchina, richiamato a gran voce da una parte della squadra. Per rendere ancora più speciale questa esperienza alle porte, Curaçao ha deciso di annunciare la lista dei convocati con un metodo creativo.
Curaçao annuncia i convocati per i Mondiali con una canzone
La federazione calcistica dell’isola caraibica ha infatti annunciato la lista dei convocati per il Mondiale attraverso una canzone scritta con i nomi dei calciatori selezionati inseriti tra strofe e ritornello. Una canzone in pieno stile carabaico diffusa sui canali ufficiali della federazione. Canzone che in poche ore ha fatto il giro del web attirando l’attenzione di tifosi, media e social network. In un panorama calcistico spesso dominato da annunci tradizionali, il Paese caraibico ha scelto una strada diversa per rafforzare il rapporto tra nazionale e sostenitori.