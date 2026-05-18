Curaçao sorprende il mondo del calcio: la lista per i Mondiali annunciata con una canzone

Curaçao ha già scritto una pagina importante della storia del calcio: con 150mila abitanti, è diventato il Paese più piccolo di sempre a qualificarsi alla fase finale di un Mondiale. Un'impresa che ha avuto dell'incredibile e ha scatenato l'entusiasmo dell'isola per il torneo in Nord America che inizierà tra poco meno di un mese. L'esordio sarà contro la Germania e in panchina ci sarà Dick Advocaat, il commissario tecnico che ha portato la squadra alla qualificazione che si era ritirato per motivi personali a inizio 2026 ma che è da poco tornato in panchina, richiamato a gran voce da una parte della squadra. Per rendere ancora più speciale questa esperienza alle porte, Curaçao ha deciso di annunciare la lista dei convocati con un metodo creativo.