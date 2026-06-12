Ecuador, la mossa a sorpresa per i Mondiali: tagliato il prezzo della birra per tifare la nazionale
Una mossa... "chiara". "Il presidente Daniel Noboa ha deciso di regalare un motivo in più ai suoi connazionali per festeggiare i Mondiali e sostenere l'Ecuador davanti alla tv e nei locali. Infatti, ha annunciato una riduzione di oltre il 20% sul prezzo della birra e di altre bevande alcoliche per tutta la durata del torneo, in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il provvedimento, in vigore fino al 19 luglio, prevede l’eliminazione temporanea dell’Imposta speciale sui consumi (ICE) sui prodotti interessati. Una scelta popolare in un Paese dove la birra è un vero e proprio rito. Domenica l’Ecuador scenderà in campo per la sua quinta partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo un ottimo cammino nelle amichevoli, affrontando la Costa d’Avorio nella partita d’esordio. In un momento di entusiasmo nazionale, il governo ha deciso di alleggerire il portafoglio dei cittadini proprio sul prodotto simbolo delle serate.
Il settore della birra in Ecuador
Nonostante le sfide economiche che attraversa il Paese, il settore della birra in Ecuador è dato in crescita. Secondo le proiezioni, il valore del mercato passerà dai 2,7 miliardi di dollari del 2025 ai 3,2 miliardi entro il 2030, con un tasso di crescita annuo composto del 3,24%. La regina indiscussa è la Pilsener, una birra chiara con una gradazione alcolica del 4%, che rappresenta da decenni la scelta numero uno degli ecuadoriani.
Le origini
Pochi sanno che l’Ecuador può vantare radici molto profonde con la birra nell’America Latina. La birra arrivò insieme ai colonizzatori spagnoli nel XVI secolo e il Paese è spesso considerato la culla dell’arte della birrificazione sul continente. Il primo birrificio nacque infatti a Quito nel 1566, all’interno del monastero di San Francesco.
Un secondo impulso decisivo arrivò alla fine dell’Ottocento grazie all’arrivo di immigrati tedeschi, che portarono competenze tecniche e nuovi stili, contribuendo alla nascita di una vera industria moderna.