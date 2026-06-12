Ecuador, la mossa a sorpresa per i Mondiali: tagliato il prezzo della birra per tifare la nazionale 

Una mossa... "chiara". "Il presidente Daniel Noboa ha deciso di regalare un motivo in più ai suoi connazionali per festeggiare i Mondiali e sostenere l'Ecuador davanti alla tv e nei locali. Infatti, ha annunciato una riduzione di oltre il 20% sul prezzo della birra e di altre bevande alcoliche per tutta la durata del torneo, in corso tra Messico, Stati Uniti e Canada. Il provvedimento, in vigore fino al 19 luglio, prevede l’eliminazione temporanea dell’Imposta speciale sui consumi (ICE) sui prodotti interessati. Una scelta popolare in un Paese dove la birra è un vero e proprio rito. Domenica l’Ecuador scenderà in campo per la sua quinta partecipazione alla Coppa del Mondo, dopo un ottimo cammino nelle amichevoli, affrontando la Costa d’Avorio nella partita d’esordio. In un momento di entusiasmo nazionale, il governo ha deciso di alleggerire il portafoglio dei cittadini proprio sul prodotto simbolo delle serate.