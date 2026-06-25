Beccacece da libro cuore: si qualifica con l'Ecuador e corre come un pazzo ad abbracciare la famiglia

Di tante bellissime scene è pieno questo Mondiale che in campo non sempre regala spettacolo a livello tecnico ma compensa con dei racconti per cuori forti. È il caso di Sebastian Beccacece, ex difensore argentino e oggi a 45 anni commissario tecnico di un Ecuador che, come un novello dottor Jeckill e mr Hyde si è trasformato proprio al momento giusto regalando al suo popolo una notte da ricordare per sempre. Nelle prime due partite zero gol, nell'ultima una vittoria per 2-1 contro la Germania, mai era successo nella sua storia.