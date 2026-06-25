Beccacece da libro cuore: si qualifica con l'Ecuador e corre come un pazzo ad abbracciare la famiglia
Di tante bellissime scene è pieno questo Mondiale che in campo non sempre regala spettacolo a livello tecnico ma compensa con dei racconti per cuori forti. È il caso di Sebastian Beccacece, ex difensore argentino e oggi a 45 anni commissario tecnico di un Ecuador che, come un novello dottor Jeckill e mr Hyde si è trasformato proprio al momento giusto regalando al suo popolo una notte da ricordare per sempre. Nelle prime due partite zero gol, nell'ultima una vittoria per 2-1 contro la Germania, mai era successo nella sua storia.
La gioia incontenibili di Beccacece dopo la il fischio finale
Un'impresa in piena regola che ha scatenato la gioia incontenibile dei tifosi sugli spalti, dei calciatori in campo e, appunto, di Beccacece in panchina che, al triplice fischio, ha cominciato a correre con quei capelli biondi alla Caniggia e con le lacrime agli occhi per andare ad abbracciare la sua famiglia assiepata ai primi posti arrampicandosi sulla transenna come Spiderman. Un'immagine da libro cuore in piena regola e una notte che il tecnico nato a Rosario (come Messi) difficilmente dimenticherà mai insieme a tutto l'Ecuador.