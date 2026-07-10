Pullman scoperto e migliaia di tifosi all'aeroporto per l'Egitto: l'accoglienza da brividi

Le polemiche e il reclamo alla Fifa contro l'arbitro dopo il ko con l'Argentina sembrano già lontane per l' Egitto , rientrato in Patria a conclusione dell'avventura nei Mondiali 2026 . In aeroporto Salah e compagni sono stati accolti da tantissimi tifosi, osannati e fatti sfilare su un pullman scoperto tra due ali di folla.

Passerella tra gli applausi per l'Egitto al rientro dai Mondiali 2026. Il messaggio di Salah

Più forte l'orgoglio che il rimpianto per aver sfiorato i quarti di finale venendo rimontati dal 2-0 al 3-2 dall'Albiceleste di Messi. Una finale rocambolesco che era stato il preludio alla furia del ct dell'Egitto Hassan, che non aveva usato giri di parole per manifestare la sua ferma convinzione di essere stato penalizzato, con i suoi giocatori, dalla direzione di gara del francese Letexier: sia per un gol annullato a Ziko sia per un calcio di rigore non concesso all'origine dell'azione che ha portato Enzo Fernandez a ribaltare il risultato con un colpo di testa in pieno recupero.

I tifosi dell'Egitto hanno applaudito i propri beniamini, che si sono goduti una passerella con cui conoslarsi per l'epilogo della competizione iridata. "So che siete ancora arrabbiati, ma vi prometto che farò tutto ciò che è in mio potere per garantire che questo sia un nuovo inizio per il calcio egiziano sulla scena internazionale. La qualificazione alla Coppa del Mondo non basterà, e nemmeno la partecipazione. Questa squadra merita la vostra fiducia", ha scritto Salah su X.