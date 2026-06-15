Deschamps: "Francia forte, ma se c’è una squadra favorita è sicuramente la Spagna"

"Questa partita è molto importante perché è la prima. Ma non è decisiva. Idealmente, vogliamo iniziare con una vittoria. Questo è l’obiettivo". L'ha detto Didier Deschamps prima dell'esordio della sua Francia contro il Senegal. Il ct pensa che il primo avversario del Mondiale sia di assoluto valore ma non vuole lasciare punti per strada come il Brasile o l'Olanda: "Considerati i risultati ottenuti dal Senegal nell’ultima Coppa d’Africa, si tratta di un avversario di altissimo livello. È una delle migliori squadre africane e mondiali. Sappiamo cosa aspettarci da questa prima partita". Inevitabile anche un riferimento al precedente del 2002, quando i campioni del mondo in carica furono sconfitti proprio dal Senegal all’esordio: "Fa parte della storia, ma la maggior parte dei miei giocatori non era nemmeno nata nel 2002. Non c’è nessuna vendetta in ballo, sono passati 24 anni. C’è un nuovo capitolo da scrivere. Faremo tutto il possibile per assicurarci che il risultato sia a nostro favore questa volta"

Deschamps e la favorita del Mondiale

Capitolo dedicato alle candidate per la vittoria finale del Mondiale. Deschamps ha sorpreso tutti indicando come favorita numero uno la Spagna: "Loro ci considerano i favoriti per i Mondiali? Se c’è una squadra favorita, è sicuramente la Spagna, anche se la Francia ha legittimamente l’ambizione di vincere questo titolo. Ma sarà una lunga strada. La Francia ha un potenziale di altissimo livello, non la considererò più forte delle altre, ma la favorita indiscussa è la Spagna, su questo non ho dubbi".

Kantè spinge la Francia

Così N’Golo Kanté in conferenza stampa: "Abbiamo un girone molto difficile con avversari che daranno il massimo. Per evitare di essere colti alla sprovvista, è importante iniziare con una vittoria. Ci sentiamo bene. Non vediamo l’ora di iniziare. Vogliamo partire bene nella competizione". Per il centrocampista francese non è la prima Coppa del Mondo: "La differenza è che alcuni di noi nel gruppo l’hanno già vinta. Abbiamo visto cosa rappresenta e la gioia che porta alle persone. Vorremmo rivivere quelle emozioni. Anche i nuovi giocatori vogliono far parte di questa avventura. Mi trovo bene in questo gruppo. C’è stato un bel rinnovamento nella squadra. Sono contento di essere qui. In questo gruppo ognuno conta. Abbiamo un obiettivo comune".

Il centrocampista ha le idee chiare: "Raggiungere la finale è un obiettivo per noi, come lo è per molte squadre. Ma sarà molto difficile. Affronteremo una partita alla volta. Apprezziamo il supporto dei nostri tifosi in tutto il mondo. Tante persone ci sostengono".