Morta la madre di Deschamps, che torna in Francia per i funerali: chi lo sostituirà contro la Norvegia

Dopo i festeggiamenti per la vittoria conquistata contro l'Iraq (la seconda nel girone I dei Mondiali 2026 ) in un match condizionato dall'allerta fulmini , è arrivato un lutto a scuotere il ritiro statunitense della Francia che si è stretta attorno al suo ct Didier Deschamps, colpito dalla perdita della madre .

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

Lutto in casa Francia: morta la mamma di Deschamps

L'allenatore - fa sapere la federazione - sta tornando in Francia per partecipare ai funerali e non sarà in panchina nella prossima partita contro la Norvegia (che metterà in palio il primato del girone I) in programma il 26 giugno a Boston, dove dovrebbe essere sostituito dal suo vice. "In accordo con Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, presente al ritiro della nazionale francese per i Mondiali negli Stati Uniti - si legge nella nota ufficiale -, Didier Deschamps ha affidato la guida del gruppo fino al suo rientro al suo assistente, Guy Stéphan. In questo momento estremamente doloroso, auguriamo all'allenatore tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione".