Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 23 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Morta la madre di Deschamps, che torna in Francia per i funerali: chi lo sostituirà contro la Norvegia

Lutto per il ct dei 'Bleus', attesi dalla sfida che deciderà il primato nel girone I dei Mondiali 2026: tutti i dettagli
2 min
TagsDeschampsFranciaMondiali 2026
Francia

Francia

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo i festeggiamenti per la vittoria conquistata contro l'Iraq (la seconda nel girone I dei Mondiali 2026) in un match condizionato dall'allerta fulmini , è arrivato un lutto a scuotere il ritiro statunitense della Francia che si è stretta attorno al suo ct Didier Deschamps, colpito dalla perdita della madre.

Mondiali 2026: risultati, tabellini e calendario

 

 

Lutto in casa Francia: morta la mamma di Deschamps

L'allenatore - fa sapere la federazione - sta tornando in Francia per partecipare ai funerali e non sarà in panchina nella prossima partita contro la Norvegia (che metterà in palio il primato del girone I) in programma il 26 giugno a Boston, dove dovrebbe essere sostituito dal suo vice. "In accordo con Philippe Diallo, presidente della Federazione calcistica francese, presente al ritiro della nazionale francese per i Mondiali negli Stati Uniti - si legge nella nota ufficiale -, Didier Deschamps ha affidato la guida del gruppo fino al suo rientro al suo assistente, Guy Stéphan. In questo momento estremamente doloroso, auguriamo all'allenatore tanto coraggio e gli assicuriamo il sostegno di tutti i membri della Federazione".

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Francia

Da non perdere

La Francia asfalta l'IraqLa ricchezza di Deschamps

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS