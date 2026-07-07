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Mbappé esplode dopo Paraguay-Francia, l'attacco alla senatrice: "Donna spregevole"

Mbappé esplode dopo Paraguay-Francia, l'attacco alla senatrice: "Donna spregevole"

Mbappé replica con durezza agli insulti razzisti della senatrice del Paraguay Celeste Amarilla: "Donna spregevole". Esplode la polemica sui social
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Kylian Mbappé è una furia. Il calciatore ha risposto con parole durissime agli attacchi razzisti della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla. L'attaccante della Francia ha affidato ai propri canali social un messaggio netto, nel quale ha condannato senza mezzi termini le dichiarazioni della politica sudamericana. "Sei una donna spregevole, indegna della tua posizione. Non rappresenti il Paraguay, un Paese che ha dimostrato passione e onore durante tutta la competizione", ha scritto il fuoriclasse francese, prendendo posizione contro gli insulti ricevuti nei giorni successivi alla sfida tra Francia e Paraguay.

L'accusa di Mbappé: "Il tuo razzismo ha oscurato l'impresa del Paraguay"

Nel suo lungo intervento, Mbappé ha sottolineato come le parole della senatrice abbiano finito per danneggiare l'immagine dello stesso Paraguay, mettendo in secondo piano il percorso della Nazionale. "A causa della tua imprudenza e del tuo palese razzismo, il mondo ha già dimenticato il cammino storico della tua squadra, lasciando spazio all'immagine di una donna incompetente che offre la peggiore rappresentazione possibile del proprio Paese", ha commentato il numero 9 del Real Madrid. Il campione francese ha poi ribadito la propria posizione contro ogni forma di discriminazione: "Non permetterò mai a persone come te di sentirsi libere di diffondere odio e razzismo in tutto il mondo".

Cosa è successo tra Mbappé e la senatrice del Paraguay

La replica di Mbappé è arrivata dopo una serie di post pubblicati da Celeste Amarilla sul social X, nei quali la senatrice aveva rivolto pesanti offese all'attaccante francese dopo l'eliminazione del Paraguay ai Mondiali 2026 per mano della Francia. Un "camerunese colonizzato, che finge di essere un francese duro, risentito, nuovo ricco, arrogante e brutto", ha scritto Amarilla nei messaggi.  "Era nervoso e terrorizzato per tutta la partita, così come tutta la sua squadra; non è riuscito nemmeno a segnare un gol", ha aggiunto, concludendo il suo messaggio con il rammarico di non avergli "dato un bello schiaffo a fine partita".

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