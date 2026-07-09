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Deschamps: "Tre semifinali consecutive grande risultato. Koné ha preso una botta al ginocchio"© APS

Deschamps: "Tre semifinali consecutive grande risultato. Koné ha preso una botta al ginocchio"

Il ct della Francia soddisfatto dopo la vittoria con il Marocco: "Può sembrare naturale questo risultato, ma va raggiunto"
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"Sono tre semifinali consecutive, ed è un bel risultato. Può sembrare qualcosa di logico e naturale, ma bisogna riuscire a ottenerlo". Didier Deschamps applaude i suoi ragazzi che, battendo il Marocco 2-0, per il terzo Mondiale di fila sono fra le migliori 4 squadre. "Una partita complicata ma siamo arrivati dove volevamo essere", le parole a beIN Sports del ct dei Bleus, che fa anche il punto sull'infermeria: "Kylian (Mbappé, ndr) aveva un piccolo fastidio alla caviglia, avvertiva un po' di dolore. Manu (Koné, ndr) ha preso una botta al ginocchio, è normale: le partite si susseguono una dopo l'altra. Sono contento per Warren (Zaire-Emery, ndr), anche se non posso accontentare tutti". "Oggi abbiamo superato un altro ostacolo e ci ritroviamo ancora una volta tra le migliori quattro squadre del torneo - chiosa Deschamps - Questo significa che ci siamo". 

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