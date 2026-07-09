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Tutti pazzi per Koné, in Francia lo esaltano: "Onnipresente, centrocampista totale"© APS

Tutti pazzi per Koné, in Francia lo esaltano: "Onnipresente, centrocampista totale"

La prestazione del giocatore della Roma contro il Marocco entusiasma i francesi: "Dominatore"
Mattia Rotondi
2 min
Francia

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Tutti pazzi per Manu Koné. Sì, d'accordo: Mbappé ha sbloccato il risultato permettendo alla Francia di superare il muro del Marocco. Sì, verissimo: Dembélé ha messo il risultato in ghiaccio. Ma accanto agli autori dei due gol, la scena se l'è presa anche il centrocampista della Roma. Ha dominato completamente il centrocampo. Tanti i duelli diretti con il compagno di club El Aynaoui: tutti o quasi vinti dal francese. Anche la stellina Bouaddi avrà preso appunti stasera. 

La prestazione di Koné è stata da centrocampista totale. In fase di recupero palla è stato sostanzialmente perfetto. Ottimo anche in quella di ripiegamento. Si è offerto spesso tra le linee e si è distinto anche per passaggi di qualità in verticale. Il tiro in porta è il suo tallone d'Achille si sa, ma diciamo che in Francia-Marocco non ha avuto neanche così tante occasioni per concludere a rete. Poco male. 

 

La Francia lo esalta, la Roma lo aspetta

I francesi stravedono per lui. Tutti i principali media lo esaltano, alcuni lo mettono in copertina insieme a Mbappé. Qualche esempio. Per L'Equipe "ha dominato gli avversari e disputato una partita completa". Per Le Parisien "è stato onnipresente". 

La Roma si gode, per ora da lontano, il suo centrocampista che, a meno di offerte irrinunciabili, sarà anche il prossimo anno uno dei leader della squadra. Uno di quelli su cui contare per affrontare il ritorno in Champions. In attesa di rinnovi e colpi in entrata che possano alzare il livello della squadra. 

 

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