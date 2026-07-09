A Parigi è festa grande. Non si segnalano incidenti

Cortei festosi, cori, auto con bandiere tricolori e una marea di ragazzi con la maglia dei Bleus: a Parigi, alla fine di Francia-Marocco, è scattata la festa per la qualificazione dei Bleus alle semifinali della Coppa del Mondo, senza che si segnalino incidenti di rilievo. Nei quartieri normalmente più coinvolti dalle feste, la Bastiglia, République e gli Champs-Elyséés, cortei di giovani partiti dalle fan zone e dai bar con maxischermo sono partiti per le vie della città a festeggiare. Ma per il momento senza i temuti incidenti, che hanno spinto la prefettura a schierare quasi 5.000 poliziotti nella capitale per prevenire violenze o vandalismi.