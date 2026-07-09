Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 10 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
A Parigi è festa grande. Non si segnalano incidenti

A Parigi è festa grande. Non si segnalano incidenti

La festa, misurata, scatta dopo il fischio finale che manda la Francia in semifinale
1 min
Francia

Francia

Tutte le notizie sulla squadra

Cortei festosi, cori, auto con bandiere tricolori e una marea di ragazzi con la maglia dei Bleus: a Parigi, alla fine di Francia-Marocco, è scattata la festa per la qualificazione dei Bleus alle semifinali della Coppa del Mondo, senza che si segnalino incidenti di rilievo. Nei quartieri normalmente più coinvolti dalle feste, la Bastiglia, République e gli Champs-Elyséés, cortei di giovani partiti dalle fan zone e dai bar con maxischermo sono partiti per le vie della città a festeggiare. Ma per il momento senza i temuti incidenti, che hanno spinto la prefettura a schierare quasi 5.000 poliziotti nella capitale per prevenire violenze o vandalismi.

Decine di blindati controllano la place de l'Etoile, attorno all'Arco di Trionfo, in cima agli Champs-Elysées, ma al momento la polizia non è dovuta intervenire.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Francia

Da non perdere

Tutti pazzi per KonéDeschamps: "Grande risultato"

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS