Francia, la festa per la vittoria sul Marocco finisce in tragedia: morta una ragazza di 17 anni

Una tragedia rovina i festeggiamenti per il successo della Francia sul Marocco . Una ragazza di diciassette anni ha perso la vita ad Aulnoye-Aymeries , nel nord del paese, in seguito ad un tragico incidente. Al termine della sfida, che ha permesso ai transalpini di raggiungere le semifinali dei Mondiali , diverse migliaia di tifosi sono scesi in strada. Tra questi anche un'adolescente, salita sul retro di un camion.

La ricostruzione dell'incidente: fermato un uomo

Secondo la ricostruzione de Le Parisien, che cita fonti vicine all'indagine, un uomo avrebbe fatto salire sul suo mezzo diverse persone per sfilare durante i festeggiamenti. Ma la 17enne sarebbe caduta e in seguito sarebbe stata schiacciata dal veicolo. L'autista del mezzo sarebbe stato arrestato dopo essere risultato in stato di ebrezza.

Londra, colpito un agente di polizia

Caos e disordini si sono verificati anche a Londra. Al termine della gara, secondo quanto riportato da Sky News, si sono registrati scontri ad Edgware Road: le forze dell'ordine sono intervenute per fermare un gruppo di tifosi che, dopo il successo della Francia sul Marocco, avrebbero iniziato a lanciare oggetti e a far esploderfuochi d'artificio. Un agente di polizia è stato colpito da una bottiglia di vetro ed è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine visioneranno i filmati degli scontri per individuare i responsabili.