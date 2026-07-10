Francia, la festa per la vittoria sul Marocco finisce in tragedia: morta una ragazza di 17 anni
Una tragedia rovina i festeggiamenti per il successo della Francia sul Marocco. Una ragazza di diciassette anni ha perso la vita ad Aulnoye-Aymeries, nel nord del paese, in seguito ad un tragico incidente. Al termine della sfida, che ha permesso ai transalpini di raggiungere le semifinali dei Mondiali, diverse migliaia di tifosi sono scesi in strada. Tra questi anche un'adolescente, salita sul retro di un camion.
La ricostruzione dell'incidente: fermato un uomo
Secondo la ricostruzione de Le Parisien, che cita fonti vicine all'indagine, un uomo avrebbe fatto salire sul suo mezzo diverse persone per sfilare durante i festeggiamenti. Ma la 17enne sarebbe caduta e in seguito sarebbe stata schiacciata dal veicolo. L'autista del mezzo sarebbe stato arrestato dopo essere risultato in stato di ebrezza.
Londra, colpito un agente di polizia
Caos e disordini si sono verificati anche a Londra. Al termine della gara, secondo quanto riportato da Sky News, si sono registrati scontri ad Edgware Road: le forze dell'ordine sono intervenute per fermare un gruppo di tifosi che, dopo il successo della Francia sul Marocco, avrebbero iniziato a lanciare oggetti e a far esploderfuochi d'artificio. Un agente di polizia è stato colpito da una bottiglia di vetro ed è stato trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine visioneranno i filmati degli scontri per individuare i responsabili.