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"Complimenti alla Francia Campione del mondo", la terribile gufata di Olé verso Mbappé e Olise

"Complimenti alla Francia Campione del mondo", la terribile gufata di Olé verso Mbappé e Olise

Dall'Argentina arriva una divertente provocazione per caricare Messi e compagni
2 min
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Il legame tra il popolo italiano e quello argentino è sempre stato forte, si può vedere anche da certi aspetti come la scaramanzia. La nazionale di Messi affronterà nella notte italiana la Svizzera ai quarti, ma si guarda con occhio interessato anche verso l’altra metà del tabellone, dove si trova la Francia. Il quotidiano sportivo argentino Olé ha dedicato la prima pagina alla qualificazione dei Bleus alle semifinali del Mondiale, con il titolo: “Sono già campioni”. 

La gufata di Olé non passa inosservata

La chiave ironica e scaramantica appare evidente, però per non rischiare di essere fraintesi da nessuno i giornalisti argentini hanno aggiunto accanto alla frase un’emoji raffigurante il gesto delle corna. Un dettaglio che in Argentina è stato interpretato come un richiamo alla tradizionale “mufa”, la superstizione calcistica secondo cui dare per vincitore un avversario prima del tempo gli porta sfortuna. Nel folklore sportivo argentino, infatti, il gesto delle corna viene spesso utilizzato per “gufare” gli avversari considerati favoriti. E l’Albiceleste preferirebbe evitare di trovarli di nuovo in finale.

 

 

 

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