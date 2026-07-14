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La fidanzata spagnola di Mbappé ai Mondiali 2026, la richiesta che scatena il caos© Ansa/IPA

La fidanzata spagnola di Mbappé ai Mondiali 2026, la richiesta che scatena il caos

L'attrice Ester Expósito "arma segreta" della Spagna alla semifinale dei Mondiali 2026 contro la Francia? L'appello dei tifosi è chiaro
4 min
TagsMbappéEster Exposito
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Alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Francia, al centro dell'attenzione finisce anche Ester Expósito, attrice spagnola e compagna da qualche mese di Kylian Mbappé. Da quando la loro relazione è diventata di dominio pubblico, i tifosi iberici hanno trovato un modo tutto particolare per provare a "dare una mano" alla Roja: riempire di messaggi il profilo della protagonista di Elite, chiedendole ironicamente di mettere fuori gioco l'attaccante... senza entrare in campo.

Semifinale Francia-Spagna, i tifosi chiedono aiuto alla fidanzata di Mbappé

A dare il via alla curiosa campagna social è stato Javi Díaz, creator di contenuti sportivi, che ha inviato alla Exposito (e poi condiviso sui social) un messaggio vocale diventato velocemente virale. Il tono è chiaramente ironico ma ha fatto il giro del web: "Non prenderci in giro, Ester, per favore. Devi farlo per la Spagna, per il tuo Paese. Non ti sto chiedendo di infortunare Mbappé, ma riportacelo stanco. Una dura notte di allenamento cardio, così che il giorno dopo non riesca nemmeno ad alzarsi". L'audio ha raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e ha dato vita a una vera e propria mobilitazione social. Ester, dal canto suo, ha visualizzato ma non ha risposto. Del resto, il suo profilo Instagram è fermo dal 2 luglio e da tempo preferisce mantenere un basso profilo sui social. Non è neppure chiaro se sia volata oltreoceano per seguire da vicino l'avventura del nuovo fidanzato. Fino ad oggi non è mai stata avvistata allo stadio, a differenza di Ines Garcia, nuovo amore di Lamine Yamal, che non si è persa neppure una partita del fuoriclasse del Barcellona.

I tifosi spagnoli invadono il profilo di Ester Expósito

Nelle ultime ore migliaia di utenti hanno scelto di commentare le vecchie fotografie dell'attrice, trasformando il suo profilo in una sorta di "quartier generale" del tifo spagnolo. C'è chi le suggerisce una strategia psicologica: "Scrivigli prima della partita: "Amore, dopo la gara dobbiamo parlare". Così penserà solo a quello e la partita sarà nostra". Altri puntano invece sull'ironia gastronomica: "Ester, porta Mbappé a mangiare una bella paella prima della semifinale e vinciamo 1-0". Nonostante il clamore, i due continuano a vivere la loro relazione con estrema riservatezza. Negli ultimi mesi sono stati fotografati insieme tra Madrid, Parigi, la Sardegna e Ibiza, senza però ufficializzare il fidanzamento con una foto o una dichiarazione pubblica. Intervistata durante il Festival della Televisione di Montecarlo, l'attrice aveva dribblato le domande sul campione del Real Madrid con una battuta: "Io non so nulla di calcio". Un modo elegante per evitare l'argomento e ribadire un concetto espresso più volte: non vuole che la sua vita privata oscuri il suo lavoro di attrice. Pure Mbappé ha sempre evitato di parlare apertamente della liaison. Anche se ha dovuto fare i conti con alcune critiche ricevute in Francia per aver raggiunto Ester durante il ritiro della nazionale prima dell'inizio del Mondiale. 

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