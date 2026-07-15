ARLINGTON (STATI UNITI) - Termina in semifinale l'avventura della Francia ai Mondiali 2026. La nazionale di Didier Deschamps , grande favorita per la conquista del titolo iridato, cade 2-0 all''AT&T Stadium' contro la Spagna campione d'Europa in carica. Una delusione atroce per i ' Blues ' che si dovranno accontentare della 'finalina' per il terzo e quarto post o in programma sabato 18 luglio a Miami . Nervi a fior di pelle dopo il fischio finale: il ct si è scagliato contro l' arbitro salvadoregno Barton , definito " inadeguato " per una semifinale mondiale ( qui le dichiarazioni complete ) , ma a prendersi la scena è stato Rayan Cherki . Ecco cosa è successo.

Cherki e la domanda sul mancato impiego contro la Spagna: la risposta al giornalista è virale

La tensione domina incontrastata la mix zone dell''AT&T Stadium' di Arlington. I giocatori francesi, scuri in volto, hanno poca voglia di parlare, compreso Rayan Cherki che si presenta ai microfoni. Il nervosismo del classe 2003 in forza al Manchester City - in campo al 72' al posto di un evanescente Olise - è evidente e cresce a dismisura quando un giornalista francese gli chiede se gli fosse piaciuto entrare prima per aiutare la sua squadra, sotto contro le 'Furie Rosse' di Yamal. "Secondo te?", replica stizzito il giocatore. "Sì", controbatte il cronista transalpino: a quel punto Cherki si lascia andare a un gesto di stizza e abbandona infuriato la mix zone.

Una reazione d'istinto e piena di delusione che, in poco tempo, è diventata virale sui social.