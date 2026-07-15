Koné piange per la Francia ed è pieno di dubbi per il futuro. La certezza di Rio Ferdinand: "Allo United per 53 milioni"

Le lacrime di Manu Koné sono state quelle di tutta la Francia, ampiamente convinta di arrivare, almeno, alla terza finale di fila del Mondiale. Niente da fare: troppo più forte la Spagna , troppo più squadra, troppo più sicura di sé. Il centrocampista, entrato nel secondo tempo, non ha giocato benissimo mentre, invece, fino a ieri sera era stato protagonista di un ottimo torneo . Era sinceramente convinto di arrivare in fondo e alzare la coppa e invece, sabato, gli toccherà solo la finale per il terzo posto. E quindi lacrime, frustrazione. Tristezza. Lo ha consolato un po' la fidanzata, che su Instagram ha parlato di "viaggio bellissimo, nonostante il finale" e, forse, lo consolerà la pioggia di sterline che sembra destinata ad arrivare da Manchester.

Koné al Manchester United, ultime news

Rio Ferdinand, bandiera del Manchester, su X si è detto sicuro: "Me lo ha confermato anche Fabrizio Romano, il Manchester United ha raggiunto un accordo per Koné e lo pagherà 53 milioni di euro. Un ottimo giocatore per il 4-2-3-1 di Carrick". In realtà pubblicamente Romano ha parlato di contatti tra il club e l'entourage del giocatore, ma magari a Rio Ferdinand ha dato informazioni diverse. Sta di fatto che, con l'Atletico Madrid sullo sfondo, Koné sembra pronto ad andare in Premier. Con la Roma che, con la sua cessione, sistemerebbe una buona porzione di bilancio. Tutto si deciderà dalla prossima settimana perché il centrocampista aveva chiesto ai suoi agenti di restare fuori da dinamiche di mercato durante tutto il Mondiale. Lo aveva fatto anche due anni fa quando lo voleva la Roma di De Rossi e lui era impegnato nelle Olimpiadi: argento olimpico il 9 agosto, sempre contro la Spagna, evidentemente una maledizione per Koné, Olise e molti altri, arrivo nella Capitale il 30. Tre settimane dopo.

Koné, quanto può incassare la Roma

I tempi per l'eventuale cessione al Manchester (l'arrivo di Tielemans non sposta nulla) non sembrano così lunghi, la Roma vorrebbe chiudere entro un paio di settimane. Da una parte per il bilancio, dall'altra per la necessità di trovare un sostituto all'altezza. Nel caso, invece, Koné dovesse restare, tornerebbe a Trigoria dopo il ritiro in Galles. Ma è un'ipotesi, ad ora, molto remota. Prima, però, vanno asciugate le lacrime di ieri sera a Dallas. Ci vorrà un po' di tempo: Manu e la Francia erano davvero convinti di portare a Parigi la coppa.