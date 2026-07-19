Rabiot è una furia con i compagni dopo Francia-Inghilterra: "Comportamento inaccetabile..."

MIAMI (STATI UNITI) - Adrien Rabiot è una furia . Il centrocampista del Milan e della Nazionale francese non ha digerito il pesante 6-4 incassato dai ' Blues ' contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto dei Mondiali. Al termine del match, il classe 1995 ha definito "vergognoso" il primo tempo disputato dai francesi (sotto 0-4) e di "un comportamento di alcuni giocatori che non avevo mai visto. C'era molta delusione dopo la sconfitta contro la Spagna, ma c'era da finire il lavoro e non era questo il modo - ha sottolineato un irritato Rabiot -. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mostrare un po' di orgoglio, e nel secondo tempo è andata molto meglio, perché alcuni comportamenti del primo tempo sono stati inaccettabili. Avremmo voluto chiudere con una vittoria per dare al ct un addio migliore, ma questo non intacca la sua immagine".

Mbappé: "Sotto 4-0 nel primo tempo? Siamo stati... umani"

"Posso capire chi pensa che nel primo tempo non abbiamo rispettato la maglia. Direi piuttosto che siamo stati umani e, sfortunatamente, non possiamo permetterci di esserlo", ha detto Kylian Mbappé dopo il fischio finale -. Ci hanno dato davvero un svegliata, poi nel secondo tempo siamo tornati a essere giocatori di alto livello". Il fuoriclasse del Real Madrid si è detto particolarmente deluso dal fatto di non aver completato la possibile rimonta dallo 0-4: "È un vero peccato per il ct. Volevamo fare qualcosa per lui, ma purtroppo il primo tempo ha dato l'impressione che lo avessimo deluso, e non è affatto la sensazione che volevamo trasmettere".

Deschamps getta acqua sul fuoco: "Primo tempo disastroso? Colpa mia, ma..."

Il ct francese Deschamps ha provato a stemperare gli animi: "È stato un mio errore - ha affermato Didier riferendosi al primo tempo giocato dai suoi -. Avrei dovuto fare delle scelte fin dall'inizio e forse le cose sarebbero andate meglio. Ovviamente ci sono alcuni giocatori che avrebbero potuto fare meglio", ha spiegato il tecnico transalpino senza però fare nomi.

Deschamps: "Ho pianto, è la mia ultima partita con la Francia"

Il nervosismo della partita ha lasciato però spazio alla commozione di Deschamps in conferenza stampa: "Non ho potuto fare a meno di piangere. Questa è la conclusione dell'esperienza più bella. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto, perché non c'è niente che sia al di sopra della nazionale". Poi aggiunge: "È stata una giornata davvero speciale. Ho ricevuto dei messaggi molto gentili da persone che mi hanno commosso profondamente, perché sono persone a cui tengo molto, soprattutto ex giocatori. Io e il mio staff abbiamo cercato di essere al servizio della squadra a lungo, forse troppo a lungo per alcuni. Sono riuscito a mantenere la nazionale al vertice, anche se non al vertice assoluto, e penso che anche per il futuro abbiamo tutto ciò che ci serve, con giovani giocatori che cresceranno.

Auguro a loro e alla squadra di restare al vertice e raggiungere ulteriori successi", sottolinea Deschamps che chiude così la sua avventura sulla panchina dei 'Galletti': "Sento di aver dato molto, mi sono divertito moltissimo in questo Mondiale, è stata pura gioia. È finita", conclude Didier che lascerà la panchina a Zinedine Zidane.