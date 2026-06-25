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giovedì 25 giugno 2026
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Schlotterbeck col maxi tutore in panchina: l'immagine virale in Ecuador-Germania

Il difensore centrale ha riportato un serio infortunio alla caviglia sinistra nella precedente sfida con la Costa d'Avorio
2 min
TagsschlotterbeckEcuador-GermaniaMondiali 2026
Germania

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È finito anzitempo il Mondiale americano di Nico Schlotterbeck, difensore della Germania che ha riportato nei giorni scorsi un grave infortunio alla caviglia sinistra, con interessamento dei legamenti. Lungo stop per lui, che ha scelto di restare ugualmente al fianco della nazionale di Nagelsmann. In occasione della sfida con l'Ecuador, eloquente l'immagine del giocatore in panchina, costretto ad indossare un evidente tutore per proteggere l'arto interessato.

Schlotterbeck ko, l'immagine in panchina fa il giro del web: Mondiale finito per lui

Ko contro la Costa d'Avorio, nel corso della partita valida per la seconda giornata della fase a gironi, Nico Schlotterbeck è stato messo "fuori gioco per il resto dei Mondiali a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra e resterà fuori per diversi mesi", come precisato attraverso una nota social dalla Federazione tedesca. Il difensore del Borussia Dortmund, però, ha voluto fortemente restare accanto ai suoi compagni e oggi è in panchina insieme al resto del gruppo squadra, nel giorno del confronto con l'Ecuador. Inquadrato dalle telecamere, l'immagine del maxi tutore indossato da Schlotterbeck all'altezza della caviglia sinistra ha impressionato tifosi e addetti ai lavori, diventando presto virale sui social network.

 

 

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