Schlotterbeck col maxi tutore in panchina: l'immagine virale in Ecuador-Germania

È finito anzitempo il Mondiale americano di Nico Schlotterbeck , difensore della Germania che ha riportato nei giorni scorsi un grave infortunio alla caviglia sinistra , con interessamento dei legamenti. Lungo stop per lui, che ha scelto di restare ugualmente al fianco della nazionale di Nagelsmann. In occasione della sfida con l'Ecuador , eloquente l'immagine del giocatore in panchina , costretto ad indossare un evidente tutore per proteggere l'arto interessato.

Schlotterbeck ko, l'immagine in panchina fa il giro del web: Mondiale finito per lui

Ko contro la Costa d'Avorio, nel corso della partita valida per la seconda giornata della fase a gironi, Nico Schlotterbeck è stato messo "fuori gioco per il resto dei Mondiali a causa di un infortunio ai legamenti della caviglia sinistra e resterà fuori per diversi mesi", come precisato attraverso una nota social dalla Federazione tedesca. Il difensore del Borussia Dortmund, però, ha voluto fortemente restare accanto ai suoi compagni e oggi è in panchina insieme al resto del gruppo squadra, nel giorno del confronto con l'Ecuador. Inquadrato dalle telecamere, l'immagine del maxi tutore indossato da Schlotterbeck all'altezza della caviglia sinistra ha impressionato tifosi e addetti ai lavori, diventando presto virale sui social network.