Klopp e la spiazzante verità su Undav: “È tedesco? Ho cercato su Google…”

BERLINO - L'ex allenatore del Liverpool, Juergen Klopp , ha rivelato di non sapere inizialmente che Deniz Undav , il giocatore rivelazione della Germania ai Mondiali 2026 , fosse tedesco. Parlando del periodo in cui Undav ha giocato al Brighton , Klopp ha dichiarato: «Non sapevo nemmeno che fosse tedesco», aggiungendo di aver pensato durante la partita «Uff! Che razza di giocatore è questo?».

Klopp e la ricerca su Google

Il tecnico ha spiegato di aver quindi cercato Undav su Google e di essersi reso conto che il giocatore era tedesco. Parlando a MagentaTv, Klopp ha detto di essere rimasto particolarmente colpito dal percorso professionale dell'attaccante. Undav ha giocato in precedenza per il Meppen e la squadra riserve dell'Eintracht Braunschweig prima di passare all'Union Saint-Gilloise, poi al Brighton e infine allo Stoccarda.

La crescita di Undav

«Sa da dove viene. Sa dov'era solo pochi anni fa. Ha giocato nelle serie inferiori del calcio finché qualcosa non è scattato», ha commentato ancora l'allenatore tedesco.