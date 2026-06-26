Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 26 giugno 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Klopp e la spiazzante verità su Undav: “È tedesco? Ho cercato su Google…”

L'ex tecnico del Liverpool parla del centravanti: e stupisce tutti
2 min
TagsKloppUndav
Germania

Germania

Tutte le notizie sulla squadra

BERLINO - L'ex allenatore del Liverpool, Juergen Klopp, ha rivelato di non sapere inizialmente che Deniz Undav, il giocatore rivelazione della Germania ai Mondiali 2026, fosse tedesco. Parlando del periodo in cui Undav ha giocato al Brighton, Klopp ha dichiarato: «Non sapevo nemmeno che fosse tedesco», aggiungendo di aver pensato durante la partita «Uff! Che razza di giocatore è questo?».

Klopp e la ricerca su Google

Il tecnico ha spiegato di aver quindi cercato Undav su Google e di essersi reso conto che il giocatore era tedesco. Parlando a MagentaTv, Klopp ha detto di essere rimasto particolarmente colpito dal percorso professionale dell'attaccante. Undav ha giocato in precedenza per il Meppen e la squadra riserve dell'Eintracht Braunschweig prima di passare all'Union Saint-Gilloise, poi al Brighton e infine allo Stoccarda.

La crescita di Undav 

«Sa da dove viene. Sa dov'era solo pochi anni fa. Ha giocato nelle serie inferiori del calcio finché qualcosa non è scattato», ha commentato ancora l'allenatore tedesco.

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Germania

Da non perdere

Kloop asfalta Van der VaartLa durissima critica di Klopp

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS