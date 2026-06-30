La clamorosa eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, maturata ai calci di rigore contro il Paraguay, ha scatenato una vera bufera. La stampa tedesca non risparmia critiche ai quattro volte campioni del mondo e il principale bersaglio è il commissario tecnico Julian Nagelsmann. Il ct, però, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro: "Voglio continuare, sono pronto ad andare avanti. Se la Federazione non mi vuole, deve dirmelo". Una posizione netta, mentre il direttore sportivo Rudi Völler invita a non prendere decisioni affrettate, ribadendo la fiducia nel tecnico.