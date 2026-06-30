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martedì 30 giugno 2026
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Flop Germania, ora è caos: Nagelsmann non si dimette, ma spunta Klopp

La clamorosa eliminazione dal Mondiale con il Paraguay scatena stampa e tifosi. E il futuro non è ancora chiaro
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La clamorosa eliminazione della Germania ai sedicesimi di finale dei Mondiali 2026, maturata ai calci di rigore contro il Paraguay, ha scatenato una vera bufera. La stampa tedesca non risparmia critiche ai quattro volte campioni del mondo e il principale bersaglio è il commissario tecnico Julian Nagelsmann. Il ct, però, non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro: "Voglio continuare, sono pronto ad andare avanti. Se la Federazione non mi vuole, deve dirmelo". Una posizione netta, mentre il direttore sportivo Rudi Völler invita a non prendere decisioni affrettate, ribadendo la fiducia nel tecnico.

Germania, c’è Klopp sullo sfondo

Diverso il clima tra tifosi e media, che chiedono un cambio immediato in panchina e indicano in Jürgen Klopp il profilo ideale per rilanciare la Mannschaft. L'ex allenatore del Liverpool, oggi dirigente del Lipsia e opinionista ai Mondiali, ha però frenato le indiscrezioni: "Capisco che il mio nome venga accostato alla nazionale, ma questo non è il momento giusto per parlarne. Oggi si deve parlare dell'eliminazione della Germania, non del mio futuro".

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