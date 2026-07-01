Polveriera Germania, dai ritiri con ospiti di famiglia solo per qualcuno e le critiche di vip pesanti, è bufera totale

Julian Nagelsmann non vuole gettare la spugna : «Io non sono uno che scappa. Ho un contratto fino al 2028, fino al prossimo campionato d’Europa. Intendo rispettarlo. Se in Federazione non sono d’accordo, allora vengano a dirmelo». Un sondaggio lampo ha registrato l’86 per cento di risposte favorevoli alle sue dimissioni, ma Nagelsmann non si arrende anche davanti agli attacchi di ex eccellenti come Matthäus, Hummels, Effenberg e Klinsmann. Il ct ha parlato a caldo dopo la disfatta nello stadio di Boston e con la grandiosa festa biancorossa per lo sbarco sensazionale del Paraguay negli ottavi. Accanto all’imbarazzato Nagelsmann c’erano il noto telecronista Johannes Kerner e, in veste di opinionista, Jürgen Klopp, 59 anni, plenipotenziario per le attività calcistiche dell’impero Red Bull. Così, in diretta, il tecnico che ha legato il suo nome ai sucessi del Liverpool e del Borussia Dortmund non ha potuto sottrarsi alla domanda sulla sua disponibilità alla successione del grande sconfitto che aveva al suo fianco. «Ancora non ho riflettuto su questa eventualità. Mi sono trovato in situazioni simili. Una eliminazione nei Mondiali è paragonabile ad una finale perduta in Champions League. Capisco che in questi momenti possa venire fuori il mio nome, ma ora non ho nulla da dire».

I precedenti e il futuro

Joachim Löw e Hansi Flick pagarono con l’esonero l’insuccesso nei Mondiali precedenti. Il posto di Nagelsmann vale 7 milioni a stagione: quindi circa 14 milioni fino al 2028, e molta libertà personale. Solo Ancelotti ha una paga superiore tra i ct di questo Mondiale. Rudi Völler, direttore federale delle squadre nazionali e capomissione al Mondiale, ha cercato di buttare acqua sul fuoco. «Io non sono solo in Federazionne, chiunque sa come mi trovo con Julian – ha dettato l’ex romanista alle agenzie – Julian è sempre in assoluto un top allenatore. Sono convinto che è quello giusto per andare avanti. Nei prossimi giorni ci riuniremo e vedremo cosa fare». Se, come probabile, la discussione si allargherà al Consiglio Federale a Francoforte, potrebbe risentirne anche il ruolo del presidente federale Bernd Neuendorf, che ieri ha annunciato una analisi collettiva del vertice dirigenziale. Intanto è stata annullata la conferenza stampa conclusiva prima del rimpatrio. In effetti, anche il presidente Neuendorf potrebbe finire sulla graticola, come è avvenuto in Italia per la mancata qualificazione degli azzurri.

I dubbi su Voeller

Ieri, sulla stampa, un commentatore del Volkstimme si è chiesto se non sia il caso, anche per Völler, a 66 anni, di fare largo ai giovani. «Posso immaginarmi il suo ritiro» ha detto Lothar Matthäus. La delusione sportiva ha scoperchiato il malumore maturato nel ritiro americano di Winston-Salem. Matthäus ha saputo da una gola profonda che nella comitiva della Nazionale alcuni privilegiati, tra dirigenti e giocatori, hanno avuto un trattamento vip di favore nei viaggi e nelle sistemazioni alberghiere. Nagelsmann ha avuto con sè la moglie Lena e la madre Burgi, Völler la moglie Sabrina, Neuer la seconda moglie Nina, il capitano Kimmich oltre la moglie anche i due figli, il rampante Wirtz la fidanzata Aaliya.