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venerdì 3 luglio 2026
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Germania, Nagelsmann lascia dopo il flop ai Mondiali: Klopp tra i possibili sostituti

Il ct tedesco ha rassegnato le dimissioni dopo il ko con il Paraguay. L'ex tecnico del Liverpool in corsa
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Il flop tedesco ai Mondiali ha sancito la fine dell'era Nagelsmann. Il tecnico tedesco ha deciso di dimettersi da commissario tecnico della Germania. Un passo indietro arrivato dopo il ko con il Paraguay e l'eliminazione dai campionati del mondo. 

Nagelsmann dice addio alla Germania

A caldo, nello stadio di Foxborough, negli Usa, il 38enne aveva escluso le dimissioni affermando: "Non sono uno che scappa". Ma a distanza di qualche ora la situazione è cambiata. Anche alla luce della forte presa di posizione della Dfb, la federcalcio tedesca.

Klopp possibile sostituto di Nagelsmann

"Dopo una simile battuta d'arresto, non possiamo e non vogliamo semplicemente tornare alla normalità, viste le sfide che ci attendono", ha dichiarato il presidente Bernd Neuendorf in un comunicato. Da giorni, come possibile successore, circola il nome di Juergen Klopp.

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