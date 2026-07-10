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venerdì 10 luglio 2026
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Klopp nuovo ct della Germania, ci siamo: "Fumata bianca ad un passo"

Secondo i media tedeschi, l'ex tecnico del Liverpool avrebbe trovato l'accordo con la Federazione
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Jurgen Klopp è ad un passo dalla panchina della Germania. Dopo il ko della nazionale ai Mondiali e l'addio di Nagelsmann, l'ex tecnico del Liverpool è stato scelto come nuovo commissario tecnico. Secondo quanto riportato dai media tedeschi, Klopp, che ricopre il ruolo di team manager del club Red Bull, avrebbe trovato un'intesa con la Federcalcio tedesca per definire il contratto.

Klopp, l'accordo con la Red Bull e lo stipendio

L'ostacolo principale era rappresentato dall'accordo tra Klopp e il gruppo Red Bull. Ma secondo la stampa tedesca, le due parti avrebbero trovato una via d'uscita. Il tecnico continuerà a svolgere alcune limitate attività promozionali per il colosso austriaco delle bibite e nel frattempo si dedicherà alla nazionale tedesca. L'ingaggio proposto dalla federazione è di poco più di sette milioni di euro a stagione, simile a quello che percepiva l'ex ct Julian Nagelsmann.

Klopp, lo staff e l'esordio con la Germania

Nello staff tecnico dovrebbero entrare anche Peter Krawietz, attualmente "Head of Soccer Philosophy" alla Red Bull e Pepijn Lijnders, collaboratore di Klopp al Liverpool. Il debutto di Klopp sulla panchina della Germania dovrebbe essere in Nations League ad Amsterdam contro i Paesi Bassi a settembre. 

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