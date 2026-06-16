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martedì 16 giugno 2026
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Il Giappone e la filosofia dietro l’O-soji: perché pulire prima di lasciare lo stadio è fondamentale

Il Giappone e la filosofia dietro l’O-soji: perché pulire prima di lasciare lo stadio è fondamentale

I tifosi nipponici hanno sorpreso il mondo togliendo la spazzatura dagli spalti. E anche i calciatori della nazionale non sono da meno...
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TagsGiapponeMondiali
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I tifosi giapponesi continuano la tradizione, viva da Francia '98, e anche dopo la partita contro l’Olanda ripuliscono dalla spazzatura lo stadio At&T di Dallas. Alla base c’è il concetto di O-soji, ovvero di pulizia profonda: l’idea è di non lasciare alle spalle tracce di sé, né morali né materiali, come modo di dimostrare rispetto verso gli altri e verso gli spazi condivisi. La stessa scena si è ripetuta negli spogliatoi del Giappone, che la nazionale ha lasciato come sempre immacolati. 

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