Il toccante gesto del re di Giordania per il bambino malato che sognava i Mondiali 2026

Per Shahm Al-Manaa, 8 anni , assistere dal vivo alla partita tra Giordania e Argentina sembrava un desiderio destinato a rimanere tale. Il bambino, affetto da gravi patologie neurologiche, muscolari e dei tessuti connettivi, è in cura da tempo in un ospedale di Filadelfia e può spostarsi soltanto con una sedia a rotelle elettrica. La coincidenza ha voluto che il Mondiale 2026 portasse negli Stati Uniti una delle partite più importanti della nazionale giordana. Nonostante la distanza di oltre 2.000 chilometri tra Filadelfia e Arlington, in Texas, Shahm aveva espresso il desiderio di assistere all'incontro. Poche ore prima del calcio d'inizio è arrivata la sorpresa. Mentre si trovava già a Dallas insieme alla famiglia, il bambino ha ricevuto la visita del re Abdullah II di Giordania , che ha voluto incontrarlo personalmente e invitarlo allo stadio per seguire la sfida contro l'Argentina.

Il re della Giordania ai Mondiali 2026

Abdullah II ha assistito alla partita insieme al principe ereditario Hussein e alla principessa Rajwa Hussein. I tre hanno indossato il tradizionale copricapo giordano bianco e rosso, noto come shemagh o kufiya, simbolo dell'identità nazionale. La visita del sovrano negli Stati Uniti non si è limitata all'evento sportivo. Durante il soggiorno in Texas ha incontrato anche il sindaco di Arlington, Jim Ross. Al centro del colloquio, come riferito dalla Casa Reale giordana, il rafforzamento della storica partnership tra Giordania e Stati Uniti e la volontà di ampliare la cooperazione in diversi settori. "È stato un onore accogliere un leader mondiale nella nostra città, mentre tifosi provenienti da ogni parte del mondo si riunivano per assistere alla partita tra Giordania e Argentina", ha dichiarato Ross.

Chi è il re di Giordania

Prima di raggiungere il Texas, Abdullah II aveva seguito anche la precedente partita della Giordania a San Francisco, dove la sua nazionale era stata sconfitta dall'Algeria. Il sovrano conosce bene gli Stati Uniti: dopo gli studi in Gran Bretagna, ha proseguito la propria formazione in Massachusetts e successivamente a Washington, frequentando corsi di relazioni internazionali. La sua ascesa al trono è stata a lungo raccontata come una vicenda inattesa. Lo stesso Abdullah ha ricordato di aver confidato al padre, re Hussein, di non desiderare la corona. "Non ho mai voluto questo incarico", avrebbe detto. Hussein, però, lo scelse comunque come erede, spiegandogli che era il membro della famiglia più adatto a garantire stabilità e continuità al Paese. La decisione cambiò la linea di successione: fino ad allora il successore designato era il principe Hassan, fratello di re Hussein, mentre un altro possibile erede era il principe Hamzah. Poco prima di morire, il 7 febbraio 1999, dopo una lunga battaglia contro un tumore del sangue, Hussein decise però di affidare il trono al figlio Abdullah, che da allora guida il Regno hashemita di Giordania insieme alla moglie Rania.