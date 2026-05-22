Tuchel esclude 3 big a sorpresa: i convocati dell'Inghilterra per i Mondiali

Inghilterra, le convocazioni di Tuchel: c'è Toney

La principale novità è la convocazione di Ivan Toney, attaccante 30enne protagonista di una stagione straordinaria con l’Al-Ahli in Arabia Saudita, dove ha segnato 32 gol in 32 partite. Il centravanti dovrebbe rappresentare un’alternativa a Harry Kane, affiancato da Ollie Watkins nel reparto offensivo. Per quanto riguarda le altre decisioni, Alexander-Arnold (oggi al Real Madrid), terzino offensivo ma ritenuto meno affidabile in fase difensiva, è stato escluso in favore di Reece James, Jarell Quansah e Tino Livramento. In attacco, invece, non trovano spazio né Cole Palmer né Phil Foden: il primo, nonostante il buon rendimento con il Chelsea, è stato superato dalla concorrenza, mentre il secondo ha vissuto una stagione sotto le aspettative al Manchester City. Escluso anche Morgan Gibbs-White, autore di un’ottima annata con il Nottingham Forest. Il ruolo di trequartista sarà presumibilmente affidato a Jude Bellingham oppure a Morgan Rogers, rispettivamente in forza al Real Madrid e all’Aston Villa.

Inghilterra, la lista dei 26 convocati

Portieri: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City);

Difensori: Dan Burn (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham), John Stones (Manchester City)

Centrocampisti: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa);

Attaccanti: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Monaco), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcellona, in prestito dal Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa).