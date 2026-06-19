Kane tra baseball e Mondiale: l'Inghilterra si rilassa prima della sfida al Ghana

Dopo l'esordio vincente contro la Croazia ai Mondiali 2026, l'Inghilterra di Thomas Tuchel ha rallentato i ritmi concedendosi una giornata dedicata al recupero e al team building negli Stati Uniti. Il commissario tecnico tedesco, accompagnato dal capitano Harry Kane e dai difensori Dan Burn e Djed Spence, è stato ospite dei Kansas City Royals, dove ha effettuato il tradizionale lancio inaugurale prima di una partita di baseball. L'esperienza ha entusiasmato anche Kane, che ha raccontato la giornata sui propri canali social: "Una splendida giornata di recupero con i ragazzi al campo da baseball. Mi piacerebbe molto provare a battere un giorno", ha scritto l'attaccante del Bayern Monaco, ringraziando i Royals per l'accoglienza.