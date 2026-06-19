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venerdì 19 giugno 2026
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Kane tra baseball e Mondiale: l'Inghilterra si rilassa prima della sfida al Ghana

Dopo il successo contro la Croazia, la squadra di Tuchel si concede una giornata di recupero. I titolari visitano lo stadio dei Kansas City Royals
2 min
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Dopo l'esordio vincente contro la Croazia ai Mondiali 2026, l'Inghilterra di Thomas Tuchel ha rallentato i ritmi concedendosi una giornata dedicata al recupero e al team building negli Stati Uniti. Il commissario tecnico tedesco, accompagnato dal capitano Harry Kane e dai difensori Dan Burn e Djed Spence, è stato ospite dei Kansas City Royals, dove ha effettuato il tradizionale lancio inaugurale prima di una partita di baseball. L'esperienza ha entusiasmato anche Kane, che ha raccontato la giornata sui propri canali social: "Una splendida giornata di recupero con i ragazzi al campo da baseball. Mi piacerebbe molto provare a battere un giorno", ha scritto l'attaccante del Bayern Monaco, ringraziando i Royals per l'accoglienza.

Le riserve dell’Inghilterra in campo

Mentre i titolari si godevano qualche ora di relax, i giocatori impiegati meno contro la Croazia sono scesi in campo per un test amichevole a porte chiuse contro lo Sporting Kansas City, disputato allo Swope Soccer Village, sede degli allenamenti della nazionale inglese. La formazione di Tuchel si è imposta con un netto 5-1, trascinata dalla tripletta di Ivan Toney e completata dalle reti di Morgan Rogers e Ollie Watkins. L'incontro, organizzato dalla Football Association per garantire minutaggio a tutta la rosa, si è disputato su due tempi da circa 25 minuti e ha visto all'opera anche Jordan Henderson, Eberechi Eze, Marc Guehi, Kobbie Mainoo e Jarell Quansah.

 

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