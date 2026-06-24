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Bellingham man of the match: "Non lo merito, lo meritava qualcuno del Ghana"

Il talento dell'Inghilterra commenta il pareggio senza reti ai Mondiali nel giorno in cui ha raggiunto le 50 presenze in nazionale
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BOSTON (Stati Uniti) - Fermata sul pareggio 0-0 dal Ghana, l'Inghilterra si giocherà la qualificazione ai sedicesimi di finale dei Mondiali nell'ultima gara del gruppo L, contro il Panama ultimo in classifica del girone. A fine match gli inglesi, pur vicini al passaggio del turno, non sono soddisfatti. Primi fra tutti Jude Bellingham, che a 22 anni è diventato il più giovane calciatore inglese a raggiungere le 50 presenze nella nazionale dei tre leoni. Il talento del Real Madrid, che festeggerà i 23 anni lunedì prossimo, è stato anche votato miglior giocatore della partita pareggiata contro gli africani.

Il commento di Bellingham

Bellingham, che è stato anche protagonista di un battibecco con Carlos Queiroz, ct del Ghana ed ex allenatore in seconda del Manchester United, si schermisce per il premio di 'player of the match' ricevuto dalla Fifa dopo la gara: "A dire il vero, non me lo meritavo - le parole del calciatore britannico ai microfoni della BBC - probabilmente sarebbe dovuto andare a uno dei ragazzi del Ghana che si sono difesi così bene. Ho avuto un paio di occasioni, ma non sono riuscito a entrare in partita. È stata dura, sono grato a chiunque mi abbia votato. Come sempre c'è stata la sindrome della seconda partita; l'Inghilterra ha vinto bene la prima partita (4-2 contro la Croazia, n.d.r.), per poi pareggiare la seconda, ma va bene così. Loro hanno giocato per il pari, complimenti a loro, hanno fatto un ottimo lavoro".

 

 

 

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