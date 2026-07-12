William festeggia la vittoria dell'Inghilterra. Perché lui, Kate Middleton e Re Carlo non vanno ai Mondiali 2026

Il principe William esulta per l’Inghilterra, ma lo fa ancora una volta da lontano. Dopo il successo per 2-1 sulla Norvegia, che ha regalato ai Tre Leoni l’accesso alla semifinale dei Mondiali, l’erede al trono ha affidato ai social il proprio entusiasmo. “Brava Inghilterra. Una prestazione straordinaria in un ambiente difficile. Questa è una squadra speciale”, ha scritto William su X. Poi il riconoscimento agli avversari: “Complimenti anche alla Norvegia, che ha lottato con grande orgoglio”. La chiusura, da tifoso vero, è stata ancora più netta: “In semifinale, mai dubitato”.

William celebra Bellingham e una squadra “speciale”

A trascinare l’Inghilterra è stato ancora una volta Jude Bellingham. Il centrocampista ha segnato due gol, compresa la rete decisiva nei tempi supplementari, dopo essere già stato protagonista con una doppietta contro il Messico. Una prestazione che ha rafforzato la convinzione di William: questa nazionale può arrivare fino in fondo. Il messaggio pubblicato dalla coppia reale ha sottolineato il carattere del gruppo, capace di superare una partita complicata e un’avversaria aggressiva come la Norvegia. Il principe del Galles non ha mai nascosto il proprio amore per il calcio. È patrono della Football Association e segue da anni le nazionali inglesi, sia maschili sia femminili. In passato è stato spesso presente sugli spalti, anche insieme ai figli George e Charlotte. Stavolta, però, la famiglia reale britannica non si è ancora vista negli stadi nordamericani.

Perché William non è ancora partito per i Mondiali

Lo stesso William aveva anticipato la propria scelta durante il podcast di Travis e Jason Kelce. Il principe aveva spiegato di non voler raggiungere il torneo prima delle fasi decisive, lasciando intendere che avrebbe valutato il viaggio soltanto in caso di qualificazione dell’Inghilterra alle ultime partite. Non sarebbe una novità. William non partecipò ai Mondiali del 2022 in Qatar, terminati per l’Inghilterra ai quarti di finale, e non raggiunse nemmeno l’Australia per la finale del Mondiale femminile del 2023. Eppure la sua passione non è in discussione. A maggio era volato a Istanbul per seguire l’Aston Villa nella finale di Europa League e aveva assistito a diverse gare degli Europei. La sua assenza, dunque, è legata più agli impegni istituzionali e alla gestione dell’agenda reale che a una mancanza d’interesse.

Kate a Wimbledon, Re Carlo non ama il calcio

Anche la presenza di Kate Middleton appare poco probabile, anzi praticamente impossibile. Anche se oggi sta meglio la principessa non se la sente ancora di affrontare un viaggio così lungo, oltre oceano. Senza dimenticare i suoi impegni a Wimbledon, dove da tempo è impegnata nelle premiazioni. Ancora più semplice il discorso relativo a Re Carlo. William ha rivelato con ironia che suo padre non è affatto un appassionato di pallone: “Mio padre odia il calcio”. Mentre altri reali europei hanno seguito le rispettive nazionali dagli spalti, da Re Felipe di Spagna ai giovani principi norvegesi Ingrid Alexandra e Sverre Magnus, i Windsor hanno preferito restare a casa. Ma ora che l’Inghilterra è in semifinale, la situazione potrebbe cambiare. William aveva promesso di valutare il viaggio soltanto per il gran finale: il momento, forse, è arrivato. Argentina permettendo.