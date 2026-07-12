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La profezia di Liam Gallagher sull'Inghilterra: "Questo Mondiale lo vinciamo noi"

Il cantante si sbilancia sui social e promette di cantare dal vivo 'Wonderwall' insieme ai giocatori sul campo in caso di trionfo
2 min
TagsInghilterraMondialiOasis
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Altro che 'God save the King', ai Mondiali americani il nuovo inno dell'Inghilterra è diventato 'Wonderwall'. Dopo ogni vittoria i ragazzi di Tuchel si sono abbracciati davanti alla curva dei tifosi britannici, intonando con loro il successo del 1995 targato Oasis. Noel Gallagher aveva già dato la sua 'benedizione' affermando che la musica "appartiene alla gente", ora è Liam a promettere di essere pronto a cantare dal vivo sul campo insieme alla squadra in caso accada quel che lui sui social ha predetto...

 

 

"Questo Mondiale lo vinciamo noi"

Già perché Liam Gallagher non conosce la parola scaramanzia e a pochi giorni dalla semifinale con l'Argentina, si spinge oltre, pronosticando il successo della Nazionale dei 'Tre Leoni'. Ecco il suo messaggio su X: "Questo Mondiale lo vinciamo noi. Non so come e non mi importa, rispetto per i giocatori e il manager, ma dovete farlo accadere". Chiosando con un "Cmon England, cmon Wonderwall".

 

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