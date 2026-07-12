La profezia di Liam Gallagher sull'Inghilterra: "Questo Mondiale lo vinciamo noi"

Altro che 'God save the King', ai Mondiali americani il nuovo inno dell'Inghilterra è diventato 'Wonderwall'. Dopo ogni vittoria i ragazzi di Tuchel si sono abbracciati davanti alla curva dei tifosi britannici, intonando con loro il successo del 1995 targato Oasis. Noel Gallagher aveva già dato la sua 'benedizione' affermando che la musica "appartiene alla gente", ora è Liam a promettere di essere pronto a cantare dal vivo sul campo insieme alla squadra in caso accada quel che lui sui social ha predetto...