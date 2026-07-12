Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
domenica 12 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Tensione Bellingham-Tuchel, Kane: "Sappiamo di poter raggiungere un livello superiore"

Il capitano dell'Inghilterra spegne il caso che ha visto protagonisti il centrocampista del Real Madrid e il ct della nazionale dopo la vittoria con la Norvegia
2 min
TagsInghilterraKaneBellingham-Tuchel
Inghilterra

Inghilterra

Tutte le notizie sulla squadra

Dopo il botta e risposta tra Jude Bellingham e il ct Tuchel nel post partita di Norvegia-Inghilterra, ci pensa Harry Kane a gettare acqua sul fuoco a proposito del caso che ha acceso più di una polemica all'interno dell'ambiente britannico. Il capitano della nazionale dei Tre Leoni, a pochi passi dalla semifinale del Mondiale con l'Argentina di Messi, ha ridimensionato la tensione respirata al termine dei quarti di finale, andando oltre le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid e dell'ex Chelsea e Borussia Dortmund.

Inghilterra, Kane spegne il caso Bellingham-Tuchel: "Il ct sa bene che non è così semplice..."

"Tuchel sa bene quanto chiunque altro che non è così semplice... Sta cercando di tirare fuori il meglio da noi", parola di Harry Kane. Il numero 9 dell'Inghilterra fa da scudo all'operato di Thomas Tuchel, che si era detto "non soddisfatto" della prestazione dei suoi ai quarti del Mondiale, e difende il lavoro del gruppo squadra, a poche ore dalla vittoria in rimonta contro la Norvegia di Haaland. Il centravanti del Bayern Monaco ha poi aggiunto: "Quando ci vede allenarci e nota l'affiatamento e ciò che siamo in grado di fare, soprattutto con i giocatori che abbiamo, il modo in cui attacchiamo, i nostri uno contro uno e le nostre abilità vuole semplicemente vedere quella versione di noi. Sappiamo bene di poter raggiungere un livello superiore che non abbiamo ancora visto, ne abbiamo dato solo qualche barlume", ha sottolineato Kane.

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inghilterra

Da non perdere

Bellingham-Tuchel, che stoccateLa profezia di Liam Gallagher

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS