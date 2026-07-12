Tensione Bellingham-Tuchel, Kane: "Sappiamo di poter raggiungere un livello superiore"

Dopo il botta e risposta tra Jude Bellingham e il ct Tuchel nel post partita di Norvegia-Inghilterra , ci pensa Harry Kane a gettare acqua sul fuoco a proposito del caso che ha acceso più di una polemica all'interno dell'ambiente britannico. Il capitano della nazionale dei Tre Leoni, a pochi passi dalla semifinale del Mondiale con l'Argentina di Messi , ha ridimensionato la tensione respirata al termine dei quarti di finale, andando oltre le dichiarazioni del centrocampista del Real Madrid e dell'ex Chelsea e Borussia Dortmund.

Inghilterra, Kane spegne il caso Bellingham-Tuchel: "Il ct sa bene che non è così semplice..."

"Tuchel sa bene quanto chiunque altro che non è così semplice... Sta cercando di tirare fuori il meglio da noi", parola di Harry Kane. Il numero 9 dell'Inghilterra fa da scudo all'operato di Thomas Tuchel, che si era detto "non soddisfatto" della prestazione dei suoi ai quarti del Mondiale, e difende il lavoro del gruppo squadra, a poche ore dalla vittoria in rimonta contro la Norvegia di Haaland. Il centravanti del Bayern Monaco ha poi aggiunto: "Quando ci vede allenarci e nota l'affiatamento e ciò che siamo in grado di fare, soprattutto con i giocatori che abbiamo, il modo in cui attacchiamo, i nostri uno contro uno e le nostre abilità vuole semplicemente vedere quella versione di noi. Sappiamo bene di poter raggiungere un livello superiore che non abbiamo ancora visto, ne abbiamo dato solo qualche barlume", ha sottolineato Kane.