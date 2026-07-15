Un tifoso inglese si è già tatuato la vittoria dell'Inghilterra ai Mondiali: i social impazziscono e aspettano

Mondiali 2026, un tifoso inglese si è tatuato la Coppa del Mondo prima della semifinale: social impazziti

Il coro "It's Coming Home", diventato celebre durante Euro 2020 e prima della finale persa con l'Italia di Roberto Mancini, non deve aver iniziato molto ad alcuni tifosi inglesi. Tra i supporters della nazionale di Tuchel, infatti, si nasconde un uomo tanto coraggioso quanto sicuro delle potenzialità di Kane e compagni. All'alba della semifinale con l'Argentina di Leo Messi, campione del mondo in carica, il tifoso si è fatto tatuare la scritta "Inghilterra campione del mondo 2026", a margine del disegno dell'ambito trofeo. Un gesto destinato a far discutere e che ha già scatenato commenti ironici sui social. E ora tutti attendono il verdetto: qualora l'Inghilterra non dovesse arrivare fino in fondo, quei commenti sarebbero destinati solo ad aumentare.