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mercoledì 15 luglio 2026
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Un tifoso inglese si è già tatuato la vittoria dell'Inghilterra ai Mondiali: i social impazziscono e aspettano

Tra coraggio e spavalderia, diventa virale il gesto di un sostenitore della nazionale di Tuchel prima della semifinale con l'Argentina di Messi
2 min
TagsMondiali 2026Inghilterraargentina
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Nel giorno di Inghilterra-Argentina, in programma questa sera alle ore 21 ad Atlanta, è diventata presto virale la foto pubblicata sul web da un tifoso inglese, non particolarmente scaramantico. Il protagonista della vicenda si è tatuato il trofeo della Coppa del Mondo sul polpaccio destro, ancor prima di scoprire se la nazionale dei Tre Leoni staccherà o meno il pass per l'ultimo atto dei Mondiali 2026.

Mondiali 2026, un tifoso inglese si è tatuato la Coppa del Mondo prima della semifinale: social impazziti

Il coro "It's Coming Home", diventato celebre durante Euro 2020 e prima della finale persa con l'Italia di Roberto Mancini, non deve aver iniziato molto ad alcuni tifosi inglesi. Tra i supporters della nazionale di Tuchel, infatti, si nasconde un uomo tanto coraggioso quanto sicuro delle potenzialità di Kane e compagni. All'alba della semifinale con l'Argentina di Leo Messi, campione del mondo in carica, il tifoso si è fatto tatuare la scritta "Inghilterra campione del mondo 2026", a margine del disegno dell'ambito trofeo. Un gesto destinato a far discutere e che ha già scatenato commenti ironici sui social. E ora tutti attendono il verdetto: qualora l'Inghilterra non dovesse arrivare fino in fondo, quei commenti sarebbero destinati solo ad aumentare.

 

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