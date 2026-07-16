Il principe William devastato, il gesto dopo la sconfitta dell'Inghilterra

La corsa dell'Inghilterra ai Mondiali si ferma in semifinale, ma il sostegno del Principe William non viene meno. Dopo il ko per 2-1 contro l'Argentina, maturato con una clamorosa rimonta nel finale, l'erede al trono britannico ha affidato ai social tutto il suo rammarico, celebrando però il cammino dei Tre Leoni. " Devastato . Inghilterra, avete dato tutto e siamo tutti orgogliosi di voi. Grazie a tutti, dentro e fuori dal campo, per un torneo incredibile. La grinta e la fiducia che avete dimostrato ci hanno ispirato tutti. La squadra inglese più completa di sempre in un torneo. Tenete la testa alta", ha scritto sui social William, firmando il messaggio con la semplice iniziale "W", a conferma che le parole arrivano direttamente dal Principe di Galles, storico patron della Football Association.

Argentina in finale, sfuma il sogno dell'Inghilterra ai Mondiali 2026

L'Inghilterra aveva accarezzato il sogno di tornare a giocarsi un titolo mondiale e di conquistare una rivincita contro la Spagna in finale. Invece, dopo essere passata in vantaggio con Anthony Gordon al 55', la nazionale inglese è stata rimontata dall'Argentina, che ha ribaltato il risultato grazie ai gol di Enzo Fernández e Lautaro Martínez, conquistando il pass per la finale. Nonostante l'eliminazione, il percorso degli inglesi non è ancora concluso: sabato sarà infatti la volta della finale per il terzo posto contro la Francia, un'occasione per chiudere il torneo con una medaglia e confermare i grandi progressi mostrati durante la competizione. La famiglia reale britannica ha voluto far sentire la propria vicinanza alla squadra anche attraverso un messaggio pubblicato sui social: "Anche se oggi i Tre Leoni stanno leccandosi le ferite, restano l'orgoglio di una nazione e torneranno più forti".

La Spagna in finale: re Felipe con tutta la famiglia reale sarà in tribuna

Se l'Inghilterra mastica amaro, la Spagna si prepara a vivere una delle partite più importanti della sua storia. Per sostenere la Roja nella finale contro l'Argentina è attesa anche la famiglia reale spagnola: re Felipe, la regina Letizia, la principessa Leonor e l'infanta Sofía saranno presenti sugli spalti per seguire la sfida. L'obiettivo della nazionale spagnola è conquistare il secondo titolo mondiale, mentre l'Argentina punta a confermarsi sul tetto del calcio internazionale. La finale si preannuncia spettacolare anche fuori dal campo, con un ricco show nell'intervallo che vedrà protagonisti artisti di fama mondiale. Per l'occasione, la FIFA ha deciso di estendere la pausa tra primo e secondo tempo da 15 a 30 minuti, una scelta che ha già acceso il dibattito tra addetti ai lavori e tifosi.