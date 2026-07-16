La stampa inglese distrutta dall'eliminazione: "Abbiamo il cuore spezzato"

ATLANTA (STATI UNITI) - "Cuore spezzato": è il titolo del 'The Sun' a poche ore dalla cocente delusione di Atlanta , teatro dell' eliminazione dell'Inghilterra per mano dell' Argentina di Leo Messi e Lautaro Martinez al Mondiale 2026 . Il celebre tabloid d'oltremanica racconta di una serata da dimenticare sul campo, conclusasi poi con un'ulteriore provocazione fuori dal rettangolo verde: lo striscione argentino sulle Malvinas . O Falkland , se preferite ( qui i dettagli ). Il 'Daily Mirror' unisce i due temi , parlando di una nazionale dei 'Tre Leoni' incapace di gestire il gol di Gordon che aveva sbloccato una partita fino a quel momento dominata dall'equilibrio e di un dopopartita destinato a lasciare strascichi di natura extracalcistica e ben oltre il risultato sportivo .

Inghilterra ko: la stampa britannica rende omaggio all'Argentina finalista

Gli stessi quotidiani britannici, però, riconoscono contestualmente la forza e la capacità dell'Argentina di colpire i ragazzi di Tuchel nei momenti decisivi della sfida del 'Mercedes-Benz Stadium'. Il 'Times' parla di un'Inghilterra che ha sprecato il vantaggio iniziale, incapace di contenere la qualità tecnica e la personalità dell'Albiceleste nella ripresa. Il 'Guardian' sottolinea invece la superiorità della Seleccion nella gestione dei momenti chiave della partita, evidenziando la leadership di Messi e l'impatto decisivo di Enzo Fernández e dell'interista Lautaro Martínez.

Anche il 'Daily Telegraph' punta sulle occasioni mancate dagli inglesi e sulla maggiore esperienza della formazione sudamericana, mentre il 'Daily Mail' descrive la sconfitta come una grande occasione sfumata per Kane e compagni che, staccando il pass per l'ultimo atto del Mondiale, avrebbero potuto vendicare il ko subìto con la Spagna a Euro 2024 e riportare a casa un titolo iridato che in terra d'Albione manca ormai da 60 lunghissimi anni. Infine il 'Daily Mirror' riconosce i meriti dell'Argentina, capace di ribaltare il risultato con "qualità, carattere e cinismo".