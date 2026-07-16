Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

La stampa inglese distrutta dall'eliminazione: "Abbiamo il cuore spezzato"

La cocente sconfitta di Atlanta contro l'Argentina è una ferita che, per l'Inghilterra, si rimarginerà a fatica
5 min
TagsInghilterraStampa britannicaMondiale 2026
Inghilterra

Inghilterra

Tutte le notizie sulla squadra

ATLANTA (STATI UNITI) - "Cuore spezzato": è il titolo del 'The Sun' a poche ore dalla cocente delusione di Atlanta, teatro dell'eliminazione dell'Inghilterra per mano dell'Argentina di Leo Messi e Lautaro Martinez al Mondiale 2026. Il celebre tabloid d'oltremanica racconta di una serata da dimenticare sul campo, conclusasi poi con un'ulteriore provocazione fuori dal rettangolo verde: lo striscione argentino sulle Malvinas. O Falkland, se preferite (qui i dettagli). Il 'Daily Mirror' unisce i due temi, parlando di una nazionale dei 'Tre Leoni' incapace di gestire il gol di Gordon che aveva sbloccato una partita fino a quel momento dominata dall'equilibrio e di un dopopartita destinato a lasciare strascichi di natura extracalcistica e ben oltre il risultato sportivo.

Inghilterra ko: la stampa britannica rende omaggio all'Argentina finalista

Gli stessi quotidiani britannici, però, riconoscono contestualmente la forza e la capacità dell'Argentina di colpire i ragazzi di Tuchel nei momenti decisivi della sfida del 'Mercedes-Benz Stadium'. Il 'Times' parla di un'Inghilterra che ha sprecato il vantaggio iniziale, incapace di contenere la qualità tecnica e la personalità dell'Albiceleste nella ripresa. Il 'Guardian' sottolinea invece la superiorità della Seleccion nella gestione dei momenti chiave della partita, evidenziando la leadership di Messi e l'impatto decisivo di Enzo Fernández e dell'interista Lautaro Martínez.

Anche il 'Daily Telegraph' punta sulle occasioni mancate dagli inglesi e sulla maggiore esperienza della formazione sudamericana, mentre il 'Daily Mail' descrive la sconfitta come una grande occasione sfumata per Kane e compagni che, staccando il pass per l'ultimo atto del Mondiale, avrebbero potuto vendicare il ko subìto con la Spagna a Euro 2024 e riportare a casa un titolo iridato che in terra d'Albione manca ormai da 60 lunghissimi anni. Infine il 'Daily Mirror' riconosce i meriti dell'Argentina, capace di ribaltare il risultato con "qualità, carattere e cinismo".

 

Una promo MONDIALE: edizione digitale+sito illimitato 1 mese a 5,90€. ABBONATI ORA
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inghilterra

Da non perdere

Il gesto del principe WilliamArgentina in finale, Inghilterra ko

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS