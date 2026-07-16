Un video inedito spiega perché Bellingham ha dato uno schiaffo a Barco dopo Inghilterra-Argentina

Da una parte gioia e festa , dall'altra rabbia e delusione . Queste le due facce di Argentina e Inghilterra dopo il triplice fischio della semifinale ad Atlanta, con Messi e compagni che festeggiano l'approdo in finale mentre gli inglesi vedono sfumare il loro sogno. Tra i giocatori più colpiti da questa sconfitta c'è stato senza dubbio Jude Bellingham , già parecchio nervoso durante la partita , che non è riuscito a trattenere le lacrime dopo il fischio dell'arbitro. Ma non solo tristezza: anche tanta rabbia contro gli argentini in festa, che non si sono fatti mancare qualche provocazione.

Lo schiaffo di Bellingham: cosa è successo

Tra le immagini più virali di quei momenti c'è lo schiaffo di Bellingham a Valentin Barco, con l'inglese che va ad interrompere la festa argentina colpendo da dietro, sulla testa, il giovane calciatore. Nel video trasmesso dalla regia internazionale si vede solo il talento del Real Madrid che, apparentemente senza motivo, va ad infastidire così gli argentini, che rispondono subito andandogli faccia a faccia. Ma una nuova prospettiva sull'episodio è arrivata grazie al video di un tifoso dagli spalti, mostrando un gesto sfuggito alle telecamere dello stadio.

Bellingham-Barco, una nuova prospettiva su quanto accaduto

Il video in questione mostra un Bellingham sì frustrato e deluso, ma comunque calmo, che non si sottrae a stringere la mano ai suoi avversari. Nel video si vede un 'cerchio' argentino accanto a lui, a cui si unisce proprio lo stesso Valentin Barco. Il giovane calciatore, però, prima di unirsi alla festa pronuncia qualcosa a Bellingham, forse in spagnolo, lingua comunque conosciuta da Jude. E dopo questo si vede lo schiaffo di Bellingham, seguito da un duro faccia a faccia, spintoni e infine l'intervento dei 'veterani' per separare i due. Per Bellingham resta tanta tristezza per come è andata, ma almeno forse questo nuovo video riuscirà a placare le tante critiche ricevute sui social dopo il suo gesto.