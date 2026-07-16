Caos Inghilterra, tutti puntano il dito contro Tuchel: "Sconcertante, siamo sicuri non sia una spia tedesca?"

Delusione, rabbia e amarezza. Queste alcune delle emozioni che trapelano dalla stampa inglese il giorno dopo l'eliminazione dell'Inghilterra per mano dell'Argentina. Dal sogno con la rete di Gordon all'incubo con la rimonta Albiceleste che ha interrotto in semifinale le speranze degli inglesi. E mentre gli esperti del settore si interrogano sul futuro, c'è un colpevole unico contro cui tutti stanno puntando il dito: Thomas Tuchel .

Rooney contro Tuchel: "Si è fatto prendere dal panico, sono devastato"

"È stata la nostra miglior partita", l'analisi di Tuchel a caldo che non ha trovato nessuno d'accordo. È lunghissima la lista dei campioni inglesi che hanno messo sul banco degli imputati la tattica del ct, trovando clamorosi errori che sono valsi il possibile approdo in finale. Tra i più delusi Wayne Rooney: "Le sue decisioni ci sono costate care, non puoi pensare di farla franca all’infinito. Cominci a credere che non andrà bene se resti così inerte. Tuchel si è fatto prendere dal panico, ha rinunciato a qualsiasi opportunità di cercare il raddoppio. Sono devastato".

Lineker ironico: "Sicuri che Tuchel non sia una spia tedesca?"

Ben più dura l'analisi di Gary Lineker: "È lui l'uomo giusto per portarci avanti? Non chiedo mai che qualcuno venga licenziato, ma dipende da lui e da cosa ne pensi la Federazione. Siamo soddisfatti di essere arrivati in semifinale? Il suo piano gara non ha avuto senso, è stato tatticamente sconcertante". Poi chiude con un pizzico di ironia inglese: "Mi chiedo se Thomas Tuchel non sia una spia tedesca. Penso che la Germania abbia mandato qualcuno a sabotarci".

Tantissime critiche per Tuchel dopo Inghilterra-Argentina

E via via tantissime critiche, tutte che vedono Tuchel come unico colpevole. Gary Neville: "È sembrata la finale degli Europei contro l'Italia. Si tratta di mentalità e fiducia per l'Inghilterra, e di un po' di qualità nel mantenere il possesso palla. Non posso credere a quante volte ho visto una situazione simile". Micheal Owen: "Siamo una squadra migliore dell'Argentina, non ho dubbi. Ma alla fine abbiamo meritato di perdere. Anzi, avremmo potuto finire 4-1. Far entrare tre difensori quando eravamo in vantaggio per 1-0, che messaggio manda una scelta del genere?". Patrick Viera: "Tuchel ha sbagliato. Se giocasse di nuovo, non farebbe le stesse sostituzioni". E infine Joe Hart: "Southgate ha ricevuto molte critiche quando si è discusso della gestione dei momenti importanti con l'Inghilterra, ma non mi sembra che sia cambiato qualcosa: penso che Tuchel non credesse più che l’Inghilterra potesse segnare ancora".