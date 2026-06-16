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martedì 16 giugno 2026
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Il ct dell'Iran denuncia: "Noi i più oppressi del Mondiale. Un disastro logistico" © EPA

Il ct dell'Iran denuncia: "Noi i più oppressi del Mondiale. Un disastro logistico"

Il tecnico protesta per il trattamento ricevuto. E Taremi tira in ballo la Fifa: "Da loro solo slogan"
3 min
TagsIranGhalenoei
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"Siamo la squadra più maltrattata di tutto il Mondiale". Amir Ghalenoei,  commissario tecnico dell'Iran, ha lanciato un vero e proprio allarme dopo l'esordio (terminato 2-2) con la Nuova Zelanda. La selezione iraniana lamenta controlli rigorosi alla frontiera, con procedure durate più del previsto e che hanno coinvolto diversi calciatori. 

Le proteste della Federazione iraniana

Secondo quanto riportato da "RMC Sport",  l'ex attaccante dell'Inter e capitano della nazionale Mehdi Taremi e il compagno di squadra Saeed Al-Alawi  hanno avuto delle complicazioni al momento di lasciare Los Angeles. La Federazione ha fatto sapere che le procedure per lasciare l'aeroporto si sono protratte in modo ingiustificato, ritardando così la partenza per Tijuana. e' stato poi denunciato un problema che ha coinvolto il calciatore Mehdi Torabi, trovato con un visto scaduto.

La denuncia di Taremi

"Non sappiamo nemmeno il perchè ed è molto strano, altri stanno decidendo al posto nostro - le parole del ct iraniano - Siamo la delegazione più oppressa di tutti i Mondiali". Il centravanti Taremi ha rincarato la dose: "E' molto stressante per i giocatori, riceviamo poco sostegno, credo che la Fifa avrebbe potuto fare di meglio. Siamo stanchi di questa situazione. Abbiamo avuto molti problemi negli ultimi mesi. Vogliamo soltanto pace e gioia. Non sono questi gli slogan della Fifa?". Parole che Taremi ha rivolto anche al presidente della Fifa, Gianni Infantino, che dopo la gara aveva fatto visita alla squadra negli spogliatoi. "Gli abbiamo chiesto le stesse cose, lui vuole aiutare ma ci sono altri problemi".

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