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martedì 16 giugno 2026
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Odissea Iran, ma Infantino aveva detto "Sarà benvenuto negli Usa"  

Cinque ore per andare dal Messico a Los Angeles, pareggiare 2-2 con la Nuova Zelanda e subito altre 5 ore per tornare in Messico; zero tempi di recupero, controlli dell'immigrazione estenuanti. Eppure il presidente della Fifa aveva promesso ben altro. E l'Uruguay è stato perquisito con cani antidroga e anti esplosivo
Xavier Jacobelli
1 min
TagsIranInfantino
Iran

Iran

Tutte le notizie sulla squadra

Era un giorno di inizio marzo quando Gianni Infantino, lasciando la Casa Bianca dopo il solito incontro con Trump, aveva annunciato tronfio: "Con l'Iran al Mondiale non ci sarà nessun problema. Me l'ha assicurato il presidente. La Nazionale iraniana sarà la benvenuta negli Stati Uniti. Il

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