Odissea Iran, ma Infantino aveva detto "Sarà benvenuto negli Usa"

Cinque ore per andare dal Messico a Los Angeles, pareggiare 2-2 con la Nuova Zelanda e subito altre 5 ore per tornare in Messico; zero tempi di recupero, controlli dell'immigrazione estenuanti. Eppure il presidente della Fifa aveva promesso ben altro. E l'Uruguay è stato perquisito con cani antidroga e anti esplosivo