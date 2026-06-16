Odissea Iran, ma Infantino aveva detto "Sarà benvenuto negli Usa"  

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Era un giorno di inizio marzo quando Gianni Infantino, lasciando la Casa Bianca dopo il solito incontro con Trump, aveva annunciato tronfio: "Con l'Iran al Mondiale non ci sarà nessun problema. Me l'ha assicurato il presidente. La Nazionale iraniana sarà la benvenuta negli Stati Uniti. Il
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