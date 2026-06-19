© APS
L'Iran presenta un reclamo: "Le restrizioni ci tolgono serenità"
La federazione protesta: "Autorizzati ad arrivare a Los Angeles per la partita con il Belgio solo il giorno prima"
La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare i visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles "solo un giorno prima della partita", invece che due come richiesto.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di