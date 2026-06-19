L'Iran presenta un reclamo: "Le restrizioni ci tolgono serenità"

La Federazione iraniana di calcio presenterà un reclamo alla Fifa per le "restrizioni" che sono state "imposte" alla propria squadra durante i Mondiali del 2026. Restrizioni che hanno impedito, secondo quanto affermato, di affrontare con serenità la prossima partita contro il Belgio a Los Angeles. Lo ha annunciato un responsabile della nazionale iraniana. Già scossa dal rifiuto degli Stati Uniti di rilasciare i visti ad alcuni membri dello staff tecnico per il torneo, la squadra lamenta ora di essere autorizzata ad arrivare a Los Angeles "solo un giorno prima della partita", invece che due come richiesto.

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