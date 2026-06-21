Limitazioni e problemi con i visti, l'Iran protesta: "Gli altri trattati in modo diverso da noi"

Alla vigilia della sfida con il Belgio, valevole per la seconda giornata del Gruppo G, l'Iran continua a protestare per le restrizioni e i disagi affrontati nel corso della fase finale dei Mondiali di calcio. Il tecnico Amir Ghalenoei ha ribadito che la squadra iraniana ha subito limitazioni e problemi, compreso il rifiuto dei visti. "Avevamo bisogno di 24 ore a Los Angeles, ma ce ne hanno concesse meno di 16 - ha ribadito Ghalenoei - ed è per questo che abbiamo dovuto interrompere gli allenamenti a metà. Queste limitazioni ci hanno reso le cose molto difficili", ha confermato il ct iraniano.

Iran, ottimismo e preoccupazione

Ghalenoei ha confermato però ottimismo, sul fatto che la Fifa riuscirà a convincere gli americani ad allentare alcune di queste restrizioni per la terza partita della fase a gironi, in programma la prossima settimana. Alla squadra iraniana è stato imposto di volare negli Stati Uniti il giorno prima della partita e di tornare immediatamente dopo al proprio centro di allenamento a Tijuana, in Messico. "Non si può negare che la nostra situazione sia stata diversa da quella delle altre squadre", ha dichiarato il centrocampista dell'Iran Saeid Ezatolahi.

Il ct iraniano: "Qui solo per il calcio"

"Ho posto una domanda agli altri 47 allenatori, e nessuno di loro mi ha risposto", ha concluso il ct Ghalenoei. "Siamo qui per il calcio, non per la politica, e lo ripetiamo. Le nostre rimostranze riguardano il modo in cui si sono comportati con noi. Non ho sentito nulla dagli altri allenatori (ai Mondiali), e sono sicuro che siano impegnati a preparare le loro squadre e non ci aspettiamo certo che reagiscano. Ma se avessi visto un'altra squadra essere trattata come noi, avrei detto qualcosa".