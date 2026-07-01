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“Iran eliminato? Ho fatto un ballo”, piovono critiche sul segretario alla sicurezza Usa© APS

“Iran eliminato? Ho fatto un ballo”, piovono critiche sul segretario alla sicurezza Usa

Le parole del politico statunitense scatenano reazioni e polemiche
Giulia Mazzi
2 min
TagsIranUsaMondiali
Iran

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Tutte le notizie sulla squadra

L’ Iran ha concluso da giorni la sua complicata esperienza al Mondiale americano ma le polemiche non accennano a placarsi. L’ultima coinvolge Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti: «Sono contento che l’Iran sia stato eliminato e che non tornerà - ha detto ieri - Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a revocare i visti, forse ho anche cantato qualche canzone e fatto un balletto gioia».

L'ex senatore e l'Iran

L’ex senatore dell’Oklahoma ha anche sottolineato che nessuna squadra ha richiesto più tempo e impegno dell’Iran. Per tutta la durata dei gironi, Team Melli è stato costretto a fare base a Tijuana, in Messico, e ha avuto accesso agli Stati Uniti solo il giorno prima delle sue partite a Los Angeles. Le restrizioni sono state allentate nell’ultima partita a Seattle, quando all’Iran è stato consentito di entrare negli Stati Uniti 48 ore prima. «Gli iraniani sono abituati ai maltrattamenti e alle bugie americane - ha detto un funzionario della federcalcio iraniana a The Athletic commentando le parole di Mullin - Queste affermazioni dimostrano ancora una volta che i funzionari americani non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale o per i principi richiesti a un paese ospitante».

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