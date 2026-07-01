“Iran eliminato? Ho fatto un ballo”, piovono critiche sul segretario alla sicurezza Usa
L’ Iran ha concluso da giorni la sua complicata esperienza al Mondiale americano ma le polemiche non accennano a placarsi. L’ultima coinvolge Markwayne Mullin, segretario alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti: «Sono contento che l’Iran sia stato eliminato e che non tornerà - ha detto ieri - Sono stato felicissimo quando siamo riusciti a revocare i visti, forse ho anche cantato qualche canzone e fatto un balletto gioia».
L'ex senatore e l'Iran
L’ex senatore dell’Oklahoma ha anche sottolineato che nessuna squadra ha richiesto più tempo e impegno dell’Iran. Per tutta la durata dei gironi, Team Melli è stato costretto a fare base a Tijuana, in Messico, e ha avuto accesso agli Stati Uniti solo il giorno prima delle sue partite a Los Angeles. Le restrizioni sono state allentate nell’ultima partita a Seattle, quando all’Iran è stato consentito di entrare negli Stati Uniti 48 ore prima. «Gli iraniani sono abituati ai maltrattamenti e alle bugie americane - ha detto un funzionario della federcalcio iraniana a The Athletic commentando le parole di Mullin - Queste affermazioni dimostrano ancora una volta che i funzionari americani non hanno alcun rispetto per il diritto internazionale o per i principi richiesti a un paese ospitante».